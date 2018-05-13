Стали известны обстоятельства смерти Юрия Киндрата

9 мая в возрасте 32 лет ушел из жизни актер Юрий Киндрат
, который известен по сериалам «Закрытая школа»
, «Спящие-2»
, «Свидетели»
. Накануне его госпитализировали с предположительным диагнозом - двусторонняя пневмония.
Стало известно, что врачи скорой помощи отказались госпитализировать Киндрата, когда ему стало плохо. Об этом рассказала генеральный директор актерского агентства «Звездный дождь» Анна Холмовская.
«Произошло абсолютное безобразие: ему стало плохо, а скорая отказывалась его госпитализировать. В больницу он попал 1-2 мая. Мы пока не знаем точный диагноз»
, - заявила Холмовская.
Также она сообщила, что Юрий скончался в реанимации.
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