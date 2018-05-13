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Стали известны обстоятельства смерти Юрия Киндрата

13 мая
2018 год

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13 мая 2018
9 мая в возрасте 32 лет ушел из жизни актер Юрий Киндрат, который известен по сериалам «Закрытая школа», «Спящие-2», «Свидетели». Накануне его госпитализировали с предположительным диагнозом - двусторонняя пневмония.

Стали известны обстоятельства смерти Юрия Киндрата

Стало известно, что врачи скорой помощи отказались госпитализировать Киндрата, когда ему стало плохо. Об этом рассказала генеральный директор актерского агентства «Звездный дождь» Анна Холмовская.

«Произошло абсолютное безобразие: ему стало плохо, а скорая отказывалась его госпитализировать. В больницу он попал 1-2 мая. Мы пока не знаем точный диагноз», - заявила Холмовская.

Также она сообщила, что Юрий скончался в реанимации.
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Стали известны обстоятельства смерти Юрия Киндрата фотографии
Стали известны обстоятельства смерти Юрия Киндрата фотографии
Стали известны обстоятельства смерти Юрия Киндрата фотографии
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