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Лариса Лужина объяснила, почему сдала сына в интернат

14 мая
2018 год

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14 мая 2018
Лариса Лужина стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказала о четырех неудачных замужествах.

Лариса Лужина объяснила, почему сдала сына в интернат

Первым мужем актрисы стал кинооператор Алексей Чардынин. По воспоминаниям Лужиной, это был молчаливый, внимательный, но очень ревнивый человек. В браке с Чардыниным Лариса перенесла микроинсульт и потеряла ребенка.

«Я потеряла ребенка… Что-то после этого подействовало на Лешу. Внематочная беременность, я попала с приступом прямо на съемки, уже полностью помирала. Мне вызвали «скорую», отвезли в больницу. Врачи меня чудом спасли, а ребенок погиб», – рассказала актриса.

Когда отношения между супругами испортились окончательно, Лужина встретила Валерия Шувалова, который также работал оператором. По признанию актрисы, в операторах ее привлекала молчаливость и загадочность.

У Ларисы и Валерия родился сын Павел, однако спустя пять лет супруги разошлись. Новым возлюбленным актрисы стал сценарист Владимир Гусаков.

Лужина призналась, что в тот момент она совершила свою самую большую ошибку – отдала своего единственного сына в интернат.

«Интернат. Опять история в моей жизни, когда я сначала предала его папу, Валеру Шувалова, потом сына. Когда Пашке было шесть лет, все начали на меня давить, что у него есть отец! И как Пашу будет воспитывать посторонний мужчина?! И мы решили отдать его в интернат. У меня опять влюбленность… Уже сама себя ненавижу за это. Я не могла лгать, к сожалению, откровенно объявляла, что влюбилась: не могу жить с Валерой. Поступила очень плохо, я считаю, что Бог наказывает меня за это», – поделилась актриса.

Лариса рассказала, что Паша провел в интернате два года. Актриса забирала его домой только на выходные.

«Он попал в руки воспитательницы, которая совершенно не любила детей. Мой Паша, как только понедельник наставал… Он становится вялый, ничего не ел. Когда дети приходили в интернат, воспитательница кричала: «Быстро снять шапки! Ногти показать! Все вытащить из карманов!» Он пробыл там два с половиной года. И я его забрала. Потом Паша никогда не был со мной откровенным, он стал скрытном мальчиком. Мы любим друг друга, но не можем друг другу раскрыть душу. Между нами есть преграда».

Лариса Лужина объяснила, почему сдала сына в интернат

Однажды актриса застала своего третьего мужа Владимира Гусакова развлекающегося в компании другой актрисы. Тогда Лужина устроила скандал, и вскоре супруги развелись.

В четвертом браке с концертным администратором Вячеславом Матвеевым, по словам Лужиной, она заплатила за все свои грехи.

«Он меня не уважал, не ценил меня. У него были другие отношения с другими женщинами. Потом он стал игроком… Проигрывал все деньги. И я выплачивала актерам гонорар из своих. Я одним воздухом не могу дышать с этим человеком. Но так случилось, что мне нужно было на кого-то опереться, когда развелась с Володей… И вот попался на пути мне этот человек, он протянул мне руку помощи, и я, не задумываясь, схватилась за нее. Оказалось, он недобрый человек. Меня так наказал Бог», – поделилась Лариса.

Тем не менее, сейчас актриса абсолютно счастлива: у нее есть любимый сын Павел и трое внуков. Сын актрисы отнесся с пониманием к ситуации с интернатом и не отвернулся от матери.
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Владимир ГусаковБорис КорчевниковЛариса ЛужинаАлексей ЧардынинВалерий Шувалов

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Лариса Лужина объяснила, почему сдала сына в интернат фотографии
Лариса Лужина объяснила, почему сдала сына в интернат фотографии
Лариса Лужина объяснила, почему сдала сына в интернат фотографии
Лариса Лужина объяснила, почему сдала сына в интернат фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Римма Марковна (Алма-Ата)   14.05.2018 - 10:21
Без любви жить на свете трудно... , хорошо хоть сын вырос - понимающим человеком! читать далее>>
№ 1
Семруч (Ленинград)   14.05.2018 - 10:07
Ну в таких ну ооочень любвиобильных отношениях победил конечно же не сын - а очередные портки с карандашом. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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