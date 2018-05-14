Лариса Лужина объяснила, почему сдала сына в интернат

Лариса Лужина
стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым
, где рассказала о четырех неудачных замужествах.
Первым мужем актрисы стал кинооператор Алексей Чардынин
. По воспоминаниям Лужиной, это был молчаливый, внимательный, но очень ревнивый человек. В браке с Чардыниным Лариса перенесла микроинсульт и потеряла ребенка.
«Я потеряла ребенка… Что-то после этого подействовало на Лешу. Внематочная беременность, я попала с приступом прямо на съемки, уже полностью помирала. Мне вызвали «скорую», отвезли в больницу. Врачи меня чудом спасли, а ребенок погиб»
, – рассказала актриса.
Когда отношения между супругами испортились окончательно, Лужина встретила Валерия Шувалова
, который также работал оператором. По признанию актрисы, в операторах ее привлекала молчаливость и загадочность.
У Ларисы и Валерия родился сын Павел, однако спустя пять лет супруги разошлись. Новым возлюбленным актрисы стал сценарист Владимир Гусаков
.
Лужина призналась, что в тот момент она совершила свою самую большую ошибку – отдала своего единственного сына в интернат.
«Интернат. Опять история в моей жизни, когда я сначала предала его папу, Валеру Шувалова, потом сына. Когда Пашке было шесть лет, все начали на меня давить, что у него есть отец! И как Пашу будет воспитывать посторонний мужчина?! И мы решили отдать его в интернат. У меня опять влюбленность… Уже сама себя ненавижу за это. Я не могла лгать, к сожалению, откровенно объявляла, что влюбилась: не могу жить с Валерой. Поступила очень плохо, я считаю, что Бог наказывает меня за это»
, – поделилась актриса.
Лариса рассказала, что Паша провел в интернате два года. Актриса забирала его домой только на выходные.
«Он попал в руки воспитательницы, которая совершенно не любила детей. Мой Паша, как только понедельник наставал… Он становится вялый, ничего не ел. Когда дети приходили в интернат, воспитательница кричала: «Быстро снять шапки! Ногти показать! Все вытащить из карманов!» Он пробыл там два с половиной года. И я его забрала. Потом Паша никогда не был со мной откровенным, он стал скрытном мальчиком. Мы любим друг друга, но не можем друг другу раскрыть душу. Между нами есть преграда»
.
Однажды актриса застала своего третьего мужа Владимира Гусакова развлекающегося в компании другой актрисы. Тогда Лужина устроила скандал, и вскоре супруги развелись.
В четвертом браке с концертным администратором Вячеславом Матвеевым
, по словам Лужиной, она заплатила за все свои грехи.
«Он меня не уважал, не ценил меня. У него были другие отношения с другими женщинами. Потом он стал игроком… Проигрывал все деньги. И я выплачивала актерам гонорар из своих. Я одним воздухом не могу дышать с этим человеком. Но так случилось, что мне нужно было на кого-то опереться, когда развелась с Володей… И вот попался на пути мне этот человек, он протянул мне руку помощи, и я, не задумываясь, схватилась за нее. Оказалось, он недобрый человек. Меня так наказал Бог»
, – поделилась Лариса.
Тем не менее, сейчас актриса абсолютно счастлива: у нее есть любимый сын Павел и трое внуков. Сын актрисы отнесся с пониманием к ситуации с интернатом и не отвернулся от матери.
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