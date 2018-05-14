Лариса Гузеева оплатила пластику герою передачи «Давай поженимся!»

Актриса Лариса Гузеева
уже почти десять лет подрабатывает свахой в передаче «Давай поженимся». Недавно она помогла одному герою своей программы подкорректировать внешность, чтобы ему было легче налаживать личную жизнь.
Александр Белаш трижды становился участником «Давай поженимся», но свою половинку так и не нашел. Тогда Гузеева подсказала Александру, в чем кроется причина его одиночества: «Саша, тебе бы носик подправить, все сразу изменится!»
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В январе с Александром связался агент Ларисы и сообщил, что ведущая желает оплатить ему ринопластику у одного из ведущих пластических хирургов Москвы.
«Сначала не поверил. Речь шла о том, что мне не придётся платить за ринопластику, а саму операцию проведёт один из лучших пластических хирургов Москвы Юрий Качина. Вскоре мы с ним встретились. Он осмотрел меня и рассказал о тонкостях процедуры. Результат поразил! Нос стал совсем другим. Я безумно благодарен Юрию и Ларисе Гузеевой. Знаю, что она сама у него консультируется»
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Преобразившись, Александр наконец-то встретил свою любовь.
«Познакомились как раз в разгар моих изменений. Сейчас мы встречаемся, и я очень рад, что все так вышло! Никогда не думал, что всего лишь одна операция способна изменить жизнь. Настоящий подарок судьбы. Конечно, близкие в один голос говорят, что я молодец, что не побоялся. А кто-то и завидует... Посмотрим, как нос будет выглядеть к концу года. Возможно, в будущем сделаю еще одну ринопластику».
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