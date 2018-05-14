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Лариса Гузеева оплатила пластику герою передачи «Давай поженимся!»

14 мая
2018 год

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14 мая 2018
Актриса Лариса Гузеева уже почти десять лет подрабатывает свахой в передаче «Давай поженимся». Недавно она помогла одному герою своей программы подкорректировать внешность, чтобы ему было легче налаживать личную жизнь.

Лариса Гузеева оплатила пластику герою передачи «Давай поженимся!»

Александр Белаш трижды становился участником «Давай поженимся», но свою половинку так и не нашел. Тогда Гузеева подсказала Александру, в чем кроется причина его одиночества: «Саша, тебе бы носик подправить, все сразу изменится!».

В январе с Александром связался агент Ларисы и сообщил, что ведущая желает оплатить ему ринопластику у одного из ведущих пластических хирургов Москвы.

«Сначала не поверил. Речь шла о том, что мне не придётся платить за ринопластику, а саму операцию проведёт один из лучших пластических хирургов Москвы Юрий Качина. Вскоре мы с ним встретились. Он осмотрел меня и рассказал о тонкостях процедуры. Результат поразил! Нос стал совсем другим. Я безумно благодарен Юрию и Ларисе Гузеевой. Знаю, что она сама у него консультируется», - рассказал Белаш.

Лариса Гузеева оплатила пластику герою передачи «Давай поженимся!»

Преобразившись, Александр наконец-то встретил свою любовь.

«Познакомились как раз в разгар моих изменений. Сейчас мы встречаемся, и я очень рад, что все так вышло! Никогда не думал, что всего лишь одна операция способна изменить жизнь. Настоящий подарок судьбы. Конечно, близкие в один голос говорят, что я молодец, что не побоялся. А кто-то и завидует... Посмотрим, как нос будет выглядеть к концу года. Возможно, в будущем сделаю еще одну ринопластику»..
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Лариса Гузеева

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Лариса Гузеева оплатила пластику герою передачи «Давай поженимся!» фотографии
Лариса Гузеева оплатила пластику герою передачи «Давай поженимся!» фотографии
Лариса Гузеева оплатила пластику герою передачи «Давай поженимся!» фотографии
Лариса Гузеева оплатила пластику герою передачи «Давай поженимся!» фотографии
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№ 1
Римма Марковна (Алма-Ата)   14.05.2018 - 10:29
Молодец Лариса! Здорово! Осчастливила человека! ... читать далее>>
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