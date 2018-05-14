Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Антон Макарский трижды пытался уйти из семьи

14 мая
2018 год

Лайфстайл >>
14 мая 2018
Антон Макарский и его жена Виктория стали героями программы «В гости по утрам», где рассказали о детях и семейных взаимоотношениях.

Антон Макарский трижды пытался уйти из семьи

Виктория Макарская призналась, что у ее мужа сложный характер. По ее словам, он хочет быть главным во всех аспектах семейной жизни.

«Он ограничивает меня во всем, часто перебивает. А еще Антон не любит ходить со мной на переговоры. Однажды увидел, какая я там серьезная, строгая. Для него этого было таким шоком. В итоге сказал, что больше никогда не будет ходить со мной на переговоры, а иначе мы разведемся», - поделилась Виктория.

По словам Макарской, она уже давно свыклась с непростым характером супруга. Однако когда-то Антон и его возлюбленная три раза были на грани развода.

«Я три раза уходил из дома, а Вика за мной приезжала. Я говорил, что все, мы вместе никогда не будем. Она тогда отвечала: «Ладно, но просто довези меня до дома, я сама не дойду». Я ее провожал, а потом разговоры, просьбы. В итоге, на утро нам было не до расставаний», - поделился Антон.

У пары двое детей – шестилетняя дочь Мария и двухлетний сын Иван. В вопросе о воспитании детей мнения супругов также не сходятся. Антон бывает слишком строг по отношению к ним, а Виктория старается окружить детей заботой и любовью.

Несмотря на все разногласия, супруги понимают, что семья – главная ценность в жизни, и признаются, что не смогут жить друг без друга.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Данила Козловский рассказал о своем трудном детстве
Поиск по меткам
детисемьятвтелешоу
персоны
Антон Макарский

фотографии >>
Антон Макарский трижды пытался уйти из семьи фотографии
Антон Макарский трижды пытался уйти из семьи фотографии
Антон Макарский трижды пытался уйти из семьи фотографии
Антон Макарский трижды пытался уйти из семьи фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Баадур Цуладзе
13 мая ушёл из жизни актёр Баадур Цуладзе.
Мария Шверубович
11 мая ушла из жизни актриса, театровед Мария Шверубович.
Юрий Киндрат
9 мая ушёл из жизни актёр Юрий Киндрат.
Эрнест Ясан
9 мая ушёл из жизни режиссёр Эрнест Ясан.

День рождения >>

Дмитрий Барков
Ярослав Бойко
Нуржуман Ихтымбаев
Анна Михалкова
Олег Морозов
Линда Нигматулина
Валентина Пугачёва
Игорь Савочкин
Зинаида Шарко
Франческа Аннис
Кейт Бланшетт
Патрик Брюэль
Анна Вяземски
Тим Рот
Эмбер Тэмблин
Эльжбета Чижевская
все родившиеся 14 мая >>

Афиша кино >>

Роналду против Месси
спортивный фильм
Великобритания, 2017
За бортом
комедия, мелодрама
США, 2018
Дэдпул 2
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Конченая
драма, триллер
Великобритания, Венгрия, Гонконг, США, 2018
Моя бывшая подружка
комедия
Франция, 2018
Пчёлка Майя и кубок мёда
детский фильм, комедия, семейное кино
Австралия, Германия, 2018
Третье убийство
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Япония, 2017
Чудеса
драма
Италия, 2014
Анон
научная фантастика, триллер
Германия, 2018
Муза смерти
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Такси 5
боевик, комедия, приключения
Франция, 2018
Истерия
триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью