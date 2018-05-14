Антон Макарский трижды пытался уйти из семьи

Антон Макарский
и его жена Виктория стали героями программы «В гости по утрам», где рассказали о детях и семейных взаимоотношениях.
Виктория Макарская призналась, что у ее мужа сложный характер. По ее словам, он хочет быть главным во всех аспектах семейной жизни.
«Он ограничивает меня во всем, часто перебивает. А еще Антон не любит ходить со мной на переговоры. Однажды увидел, какая я там серьезная, строгая. Для него этого было таким шоком. В итоге сказал, что больше никогда не будет ходить со мной на переговоры, а иначе мы разведемся»
, - поделилась Виктория.
По словам Макарской, она уже давно свыклась с непростым характером супруга. Однако когда-то Антон и его возлюбленная три раза были на грани развода.
«Я три раза уходил из дома, а Вика за мной приезжала. Я говорил, что все, мы вместе никогда не будем. Она тогда отвечала: «Ладно, но просто довези меня до дома, я сама не дойду». Я ее провожал, а потом разговоры, просьбы. В итоге, на утро нам было не до расставаний»
, - поделился Антон.
У пары двое детей – шестилетняя дочь Мария и двухлетний сын Иван. В вопросе о воспитании детей мнения супругов также не сходятся. Антон бывает слишком строг по отношению к ним, а Виктория старается окружить детей заботой и любовью.
Несмотря на все разногласия, супруги понимают, что семья – главная ценность в жизни, и признаются, что не смогут жить друг без друга.
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