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На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров

15 мая
2018 год

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15 мая 2018
Актеры Алина Алексеева и Борис Дергачев, известные по сериалу «Ольга», попали под горячую руку нетрезвого посетителя одного из московских баров на Гоголевском бульваре.

На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров

В ночь на 15 мая к актерам пристал пьяный 37-летний мужчина: он начал оскорблять Алину и Бориса, назвал их второсортными актерами, после чего вытащил Бориса из бара за шкирку и начал избивать. Алексеева попыталась выручить коллегу, запустив нападавшему в голову бокал. В ответ мужчина ударил актрису по лицу.

На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров

После драки все участники этого инцидента отправились снимать побои, и написали друг на друга заявления. На следующее утро нападавший заявил, что ничего не помнит, и попросил у актеров прощения за своё поведение.

На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров
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На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров фотографии
На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров фотографии
На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров фотографии
На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров фотографии
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