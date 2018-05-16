68-летний Ричард Гир женился в третий раз

68-летний Ричард Гир
и его 35-летняя возлюбленная Алехандра Сильва официально стали мужем и женой в начале апреля, а вот свадебное торжество устроили позже — в минувшую субботу, 12 мая. Пара собрала друзей и родных в пригороде Нью-Йорка, где состоялась церемония в традициях буддизма, который исповедует Гир.
Эксклюзивные права на съемку церемонии получил испанский журнал Hola!, выпустивший номер с молодоженами на обложке.
Ричард и Алехандра поделились с журналом своими чувствами по отношению друг к другу. Если коротко, то суть этих комментариев сводится к формуле: «Я самый счастливый человек на свете и умираю от любви».
Отношения Ричарда и Алехандры начались вскоре после того, как распался брак актера с моделью Кэри Лоуэлл. Для Алехандры это тоже не первый брак - ранее она была замужем за сыном горнодобывающего магната Робертом Фридландом.
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