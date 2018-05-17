Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Катрин Денев и Эмбер Хёрд

Монополия на события светской жизни на этой неделе остается у 71-го Каннского международного кинофестиваля - именно там с 8 по 19 мая ежевечерне проходит парадный выгул платьев (регулярно покушаясь на территорию маскарада). Самые частые гости красной дорожки - члены жюри фестиваля: Кейт Бланшетт
, Кристен Стюарт
, Леа Сейду
и Андрей Звягинцев
. Но на Лазурный берег ежедневно приезжают всё новые звезды - представить фильмы со своим участием или просто покрасоваться в приятном обществе.
9 мая гости фестиваля разрывались между двумя вечеринками: покровительствующего всем кинофестивалям ювелирного бренда Chopard и французского издания журнала Vanity Fair при поддержке бренда Chanel. К Chopard зашли Джулианна Мур
, Марион Котийяр
и Люк Эванс
, а Vanity Fair удалось заманить к себе Кристен Стюарт
, Пенелопу Крус
, Хлое Севиньи
, Гаспара Ульеля
, Изабель Аджани
и Анну Муглалис
.
10 мая на премьере фильма Павла Павликовского «Холодная война»
балом безраздельно правила Кейт Бланшетт.
12 мая состоялась премьера фильма «Девушки солнца»
французского режиссера (или нам следует сказать «режиссерки»?) Евы Хассон. На красной ковровой дорожке появились Венсан Кассель
со своей невестой Тиной Кунаки, Эмбер Хёрд
, Хелен Миррен
, Айшвария Рай
(как всегда в во всех смыслах сногсшибательном костюме) и многие другие.
Не обошлось и без красивого жеста: Сальма Хайек
, Кристен Стюарт
, Леа Сейду
, Марион Котийяр
и другие актрисы и режиссеры взялись за руки, выступив против дискриминации женщин в киноиндустрии. За всю историю Каннского фестиваля в программу попали лишь 82 фильма, которые сняли женщины. Это в 20 раз меньше, чем фильмов мужчин-режиссеров.
13 мая на премьеру фильма Жиля Лелуша
«Le Grand Bain» (что можно было бы перевести как «Большое купание») зашли Марион Котийяр
, Дайана Крюгер
, Летиция Каста
, Айшвария Рай
, Изабель Юппер
, Людвин Санье
и Николай Костер-Вальдау
.
Этим же вечером в рамках фестиваля состоялся торжественный ужин в честь премии Women in Motion, которой вот уже четвертый год подряд награждают женщин за весомый вклад в киноиндустрию.
Гостями вечеринки среди прочих стали Сальма Хайек
, Катрин Денев
и Хлоя Севиньи
.
С тех пор как Кристен стала лицом бренда Chanel, она не вылезает из нелепых и старящих шерстяных нарядов.
14 мая на премьере фильма Спайка Ли «Черный клановец»
, помимо, собственно, режиссера и исполнителей главных ролей Адама Драйвера
, Лоры Хэрриер
и Джона Дэвида Вашингтона
, а так же целого ряда супермоделей появились Джейн Фонда
, Мишель Родригес
, Екатерина Мцитуридзе
и Наоми Кэмпбелл
.
На седьмой день фестиваля Кристен Стюарт сдалась и сняла туфли на шпильках, не добравшись до конца красной дорожки.
А постоянный гость фестиваля Виктория Боня
появилась в сопровождении своей новой зазнобы - французского миллиардера Пьера Андюрана.
15 мая в Каннах прошла европейская премьера фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории»
, который представила исполнительница одной из главных ролей Эмилия Кларк
. На премьере также присутствовали Дженнифер Коннелли
, Джон Траволта
с семьей, Бенисио Дель Торо
и Виктория Боня
, конечно же.
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