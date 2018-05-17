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Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Катрин Денев и Эмбер Хёрд

17 мая
2018 год

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17 мая 2018
Монополия на события светской жизни на этой неделе остается у 71-го Каннского международного кинофестиваля - именно там с 8 по 19 мая ежевечерне проходит парадный выгул платьев (регулярно покушаясь на территорию маскарада). Самые частые гости красной дорожки - члены жюри фестиваля: Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Леа Сейду и Андрей Звягинцев. Но на Лазурный берег ежедневно приезжают всё новые звезды - представить фильмы со своим участием или просто покрасоваться в приятном обществе.

9 мая гости фестиваля разрывались между двумя вечеринками: покровительствующего всем кинофестивалям ювелирного бренда Chopard и французского издания журнала Vanity Fair при поддержке бренда Chanel. К Chopard зашли Джулианна Мур, Марион Котийяр и Люк Эванс, а Vanity Fair удалось заманить к себе Кристен Стюарт, Пенелопу Крус, Хлое Севиньи, Гаспара Ульеля, Изабель Аджани и Анну Муглалис.

Джулианна Мур

Марион Котийян

Люк Эванс

Кристен Стюарт

Пенелопа Крус

Хлое Севиньи

Гаспар Ульель

Изабель Аджани

Анна Муглалис

10 мая на премьере фильма Павла Павликовского «Холодная война» балом безраздельно правила Кейт Бланшетт.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Леа Сейду

Хлое Севиньи

12 мая состоялась премьера фильма «Девушки солнца» французского режиссера (или нам следует сказать «режиссерки»?) Евы Хассон. На красной ковровой дорожке появились Венсан Кассель со своей невестой Тиной Кунаки, Эмбер Хёрд, Хелен Миррен, Айшвария Рай (как всегда в во всех смыслах сногсшибательном костюме) и многие другие.

Венсан Кассель

Айшвария Рай

Хелен Миррен

Кейт Бланшетт

Эмбер Херд

Не обошлось и без красивого жеста: Сальма Хайек, Кристен Стюарт, Леа Сейду, Марион Котийяр и другие актрисы и режиссеры взялись за руки, выступив против дискриминации женщин в киноиндустрии. За всю историю Каннского фестиваля в программу попали лишь 82 фильма, которые сняли женщины. Это в 20 раз меньше, чем фильмов мужчин-режиссеров.

Марион Котийяр

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Катрин Денев и Эмбер Хёрд

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Катрин Денев и Эмбер Хёрд

13 мая на премьеру фильма Жиля Лелуша «Le Grand Bain» (что можно было бы перевести как «Большое купание») зашли Марион Котийяр, Дайана Крюгер, Летиция Каста, Айшвария Рай, Изабель Юппер, Людвин Санье и Николай Костер-Вальдау.

Людвин Санье

Изабель Юппер

Летиция Каста

Марион Котийяр

Дайан Крюгер

Николай Костер-Вальдау

Айшвария Рай

Джейн Фонда

Этим же вечером в рамках фестиваля состоялся торжественный ужин в честь премии Women in Motion, которой вот уже четвертый год подряд награждают женщин за весомый вклад в киноиндустрию.
Гостями вечеринки среди прочих стали Сальма Хайек, Катрин Денев и Хлоя Севиньи.

Кейт Бланшетт

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Катрин Денев и Эмбер Хёрд

Леа Сейду

Дайан Крюгер

С тех пор как Кристен стала лицом бренда Chanel, она не вылезает из нелепых и старящих шерстяных нарядов.

Кристен Стюарт

Катрин Денев

Сальма Хайек

Хлоя Севиньи

14 мая на премьере фильма Спайка Ли «Черный клановец», помимо, собственно, режиссера и исполнителей главных ролей Адама Драйвера, Лоры Хэрриер и Джона Дэвида Вашингтона, а так же целого ряда супермоделей появились Джейн Фонда, Мишель Родригес, Екатерина Мцитуридзе и Наоми Кэмпбелл.

Спайк Ли, Адам Драйвер, Лора Хэрриер и Джон Дэвид Вашингтон

Кристен Стюарт

Белла Хадид

Джейн Фонда

Кейт Бланшетт

Мишель Родригес и Джордан Барретт

Михаил Друян и Екатерина Мцитуридзе

Наоми Кэмпбелл

На седьмой день фестиваля Кристен Стюарт сдалась и сняла туфли на шпильках, не добравшись до конца красной дорожки.

Кристен Стюарт

А постоянный гость фестиваля Виктория Боня появилась в сопровождении своей новой зазнобы - французского миллиардера Пьера Андюрана.

Виктория Боня

15 мая в Каннах прошла европейская премьера фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории», который представила исполнительница одной из главных ролей Эмилия Кларк. На премьере также присутствовали Дженнифер Коннелли, Джон Траволта с семьей, Бенисио Дель Торо и Виктория Боня, конечно же.

Эмилия Кларк

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Катрин Денев и Эмбер Хёрд

Мишель Родригес

Дженнифер Конноли

Джон Траволта с семьей

Бенисио Дель Торо

Виктория Боня
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