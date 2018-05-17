Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник»

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек
предложила Кристине Орбакайте
главную роль в спектакле «Двое на качелях». Певица приняла предложение, отметив, что для нее это было «громом среди ясного неба».
«Я подумала, что если откажусь, потом могу себе этого не простить. С другой стороны, понимала и понимаю, какой рискованный шаг я делаю, и очень много людей вокруг, которые мне об этом очень часто напоминают»
, - прокомментировала свое решение Орбакайте.
Ранее предложенную Орбакайте роль исполняла Чулпан Хаматова
, однако актриса объявила о «творческом отпуске» еще в конце прошлого года. Отпуск должен был длиться шесть месяцев, однако есть подозрения, что актриса не скоро появиться на сцене «Современника». Но ее можно будет увидеть в мае и июне в спектакле «Две комнаты» в «Гоголь-центре».
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