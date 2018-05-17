Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник»

ревью

Певица вернется на театральную сцену после 15-летнего перерыва

Показы в столице пройдут с 17 по 24 мая.

Amazon может потратить на съемки проекта порядка 1 млрд долларов.

Первый сезон «Властелина колец» расскажет о приключениях молодого Арагорна

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«Сага о чудовище. Сумерки»

Что делать, когда всю жизнь за тобою охотится монстр?