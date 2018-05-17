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Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник»

17 мая
2018 год

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17 мая 2018
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек предложила Кристине Орбакайте главную роль в спектакле «Двое на качелях». Певица приняла предложение, отметив, что для нее это было «громом среди ясного неба».

Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник»

«Я подумала, что если откажусь, потом могу себе этого не простить. С другой стороны, понимала и понимаю, какой рискованный шаг я делаю, и очень много людей вокруг, которые мне об этом очень часто напоминают», - прокомментировала свое решение Орбакайте.

Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник»

Ранее предложенную Орбакайте роль исполняла Чулпан Хаматова, однако актриса объявила о «творческом отпуске» еще в конце прошлого года. Отпуск должен был длиться шесть месяцев, однако есть подозрения, что актриса не скоро появиться на сцене «Современника». Но ее можно будет увидеть в мае и июне в спектакле «Две комнаты» в «Гоголь-центре».
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Галина ВолчекКристина ОрбакайтеЧулпан Хаматова

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Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник» фотографии
Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник» фотографии
Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник» фотографии
Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник» фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Юлия всё та же (Саратов)   17.05.2018 - 22:59
Галина Борисовна! Я тоже имею не слишком привлекательную внешность в мои... кхмэ... лет и - всё еще - фигуру тансовщицы! Пригласите меня на роль Гитель! Я сыграю во всяком случае не хуже Орбакайте!... читать далее>>
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