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Райан Рейнольдс признался в любви Сергею Шнурову

19 мая
2018 год

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19 мая 2018
Недавно на странице лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в инстаграме появилось видео, где он исполняет новую авторскую композицию. В песне Шнуров пожаловался, что его не зовут сниматься в Голливуд, хотя он был бы не против сняться, например, в «Дэдпуле».

Райан Рейнольдс признался в любви Сергею Шнурову

«Если бы снимался я в «Дэдпуле», я б сыграл, наверное, алкаша», - спел Шнуров.

Послание российского музыканта все-таки дошло до Голливуда. Ролик оценил Райан Рейнольдс, исполнитель роли известного антигероя, он даже оставил свой комментарий под роликом.

Райан Рейнольдс признался в любви Сергею Шнурову

«Теперь не Колосс (герой серии фильмов «Люди-Икс»), а вы мой любимый русский», - написал Рейнольдс.

Шнуров в ответ опубликовал скриншот с комментарием и подписал его так: «Да, Райан Рейнольдс! В «Дэдпуле-3» увидимся!».

Кстати, в финальных титрах фильма «Дэдпул-2», который появился на российских экранах вчера, можно услышать композицию группировки «Ленинград».
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Райан Рейнольдс признался в любви Сергею Шнурову фотографии
Райан Рейнольдс признался в любви Сергею Шнурову фотографии
Райан Рейнольдс признался в любви Сергею Шнурову фотографии
Райан Рейнольдс признался в любви Сергею Шнурову фотографии
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