Настасья Самбурская сообщила о жестоком избиении

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская
напугала подписчиков в Инстаграме, сообщив о том, что ее жестоко избили.
«Кому это было нужно? Не месть ли это за «Ревизорро»? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу. Браслет на руке от @agnes.waterhouse»
- подписала снимок актриса.
Упоминание браслета в таком контексте и «искрометные» розыгрыши, которыми актриса не устает водить за нос подписчиков, заставили последних усомниться в правдоподобности этой истории. Многие предположили, что Настасья, как обычно, пошутила. Или таким нетривиальным образом решила отработать рекламу ювелирного бренда. А заодно еще разок уколоть Елену Летучую
за критику новых ведущих «Ревизорро»
. Как будто предыдущего раза было мало
.
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