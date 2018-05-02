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Настасья Самбурская сообщила о жестоком избиении

2 мая
2018 год

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2 мая 2018
Актриса и телеведущая Настасья Самбурская напугала подписчиков в Инстаграме, сообщив о том, что ее жестоко избили.

Настасья Самбурская сообщила о жестоком избиении

«Кому это было нужно? Не месть ли это за «Ревизорро»? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу. Браслет на руке от @agnes.waterhouse» - подписала снимок актриса.
Упоминание браслета в таком контексте и «искрометные» розыгрыши, которыми актриса не устает водить за нос подписчиков, заставили последних усомниться в правдоподобности этой истории. Многие предположили, что Настасья, как обычно, пошутила. Или таким нетривиальным образом решила отработать рекламу ювелирного бренда. А заодно еще разок уколоть Елену Летучую за критику новых ведущих «Ревизорро». Как будто предыдущего раза было мало.
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Настасья Самбурская сообщила о жестоком избиении фотографии
Настасья Самбурская сообщила о жестоком избиении фотографии
Настасья Самбурская сообщила о жестоком избиении фотографии
Настасья Самбурская сообщила о жестоком избиении фотографии
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обсуждение >>
№ 1
nord   2.05.2018 - 11:42
Она пошутила. Это только розыгрыш. Звёзды часто так делают. Надо просто поднять себе рейтинг,и всё. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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