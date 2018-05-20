Канны-2018. Закрытие: Ольга Куриленко, Гэри Олдман и Кейт Бланшетт

19 мая 71-й Каннский международный кинофестиваль завершил свою работу. Полторы недели гости фестиваля находили в себе силы не поминать главный голливудский жупел сезона 2017-2018 - Харви Вайнштейна
. Но на церемонию закрытия фестиваля пригласили одну из жертв продюсера - итальянскую актрису Азию Ардженто
.
Азия вышла на сцену, чтобы вручить приз за лучшую женскую роль (который получила казахская актриса Самал Еслямова
), а заодно, вполне ожидаемо, толкнула обвинительную речь, адресованную не только Вайнштейну, но и сидевшим в зале людям:
«В 1997 году меня изнасиловал Харви Вайнштейн в Каннах. Мне был 21 год. Этот фестиваль был его охотничьим угодьем… Прогнозирую, что здесь его больше никогда не встретят. Он будет жить с ощущением позора и избегать киносообщества, которое раньше принимало его и покрывало его преступления. И даже в этом зале сегодня сидят люди, которые должны понести ответственность за преступления против женщин».
Этим все волнения вечера и ограничились. А по красной дорожке фестиваля прошлись все те же: Кейт Бланшетт
, Кристен Стюарт
, Леа Сейду
, Кьяра Мастроянни
, Настасья Кински
и другие. К ним присоединился выступивший на закрытии Стинг
, а также режиссер Терри Гиллиам
, чей многострадальный фильм «Человек, который убил Дон Кихота»
был показан в последний день фестиваля. Вместе с Терри фильм представляла Ольга Куриленко
.
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