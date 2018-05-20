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Канны-2018. Закрытие: Ольга Куриленко, Гэри Олдман и Кейт Бланшетт

20 мая
2018 год

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20 мая 2018
19 мая 71-й Каннский международный кинофестиваль завершил свою работу. Полторы недели гости фестиваля находили в себе силы не поминать главный голливудский жупел сезона 2017-2018 - Харви Вайнштейна. Но на церемонию закрытия фестиваля пригласили одну из жертв продюсера - итальянскую актрису Азию Ардженто.

Азия Ардженто

Азия Ардженто и Ава Дюверней

Азия вышла на сцену, чтобы вручить приз за лучшую женскую роль (который получила казахская актриса Самал Еслямова), а заодно, вполне ожидаемо, толкнула обвинительную речь, адресованную не только Вайнштейну, но и сидевшим в зале людям:

«В 1997 году меня изнасиловал Харви Вайнштейн в Каннах. Мне был 21 год. Этот фестиваль был его охотничьим угодьем… Прогнозирую, что здесь его больше никогда не встретят. Он будет жить с ощущением позора и избегать киносообщества, которое раньше принимало его и покрывало его преступления. И даже в этом зале сегодня сидят люди, которые должны понести ответственность за преступления против женщин».

Кейт Бланшетт

Леа Сейду

Кристен Стюарт

Бенисио Дель Торо

Этим все волнения вечера и ограничились. А по красной дорожке фестиваля прошлись все те же: Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Леа Сейду, Кьяра Мастроянни, Настасья Кински и другие. К ним присоединился выступивший на закрытии Стинг, а также режиссер Терри Гиллиам, чей многострадальный фильм «Человек, который убил Дон Кихота» был показан в последний день фестиваля. Вместе с Терри фильм представляла Ольга Куриленко.

Терри Гиллиам

Ольга Куриленко

Стинг и Шэгги

Сергей Дворцевой и Самал Еслямова

Настасья Кински

Кристен Стюарт

Канны-2018. Закрытие: Ольга Куриленко, Гэри Олдман и Кейт Бланшетт

Эдриан Броуди

Канны-2018. Закрытие: Ольга Куриленко, Гэри Олдман и Кейт Бланшетт

Гэри Олдман с женой

Хофит Голан

Роберто Бениньи и Николетта Браски

Кьяра Мастроянни

Азия Ардженто
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№ 1
Красная королева   20.05.2018 - 21:17
Ой, Росси де Пальма! Она у Гиллиама снялась? читать далее>>
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