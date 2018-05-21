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«Многие артисты умирают на сцене. Это счастье»: Валентин Гафт рассказал о проблемах со здоровьем

21 мая
2018 год

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21 мая 2018
82-летний Валентин Гафт рассказал о проблемах со здоровьем в новом выпуске передачи «Звезды сошлись». Актер встретил съемочную группу, сидя в инвалидном кресле и объяснил свое положение тем, что страдает от болей в спине. В последние месяцы Валентину часто приходилось лежать в больницах, врачи подозревают, что у него развивается болезнь Паркинсона.

«Многие артисты умирают на сцене. Это счастье»: Валентин Гафт рассказал о проблемах со здоровьем

Но сам артист предпочитает не зацикливаться на проблемах со здоровьем и просит коллег почаще звать его на работу. По мнению Гафта, как только человек перестает работать в преклонном возрасте, он превращается в развалину:
«На сцене я не чувствую боли. Многие артисты умирают на сцене. Это счастье».

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«Многие артисты умирают на сцене. Это счастье»: Валентин Гафт рассказал о проблемах со здоровьем фотографии
«Многие артисты умирают на сцене. Это счастье»: Валентин Гафт рассказал о проблемах со здоровьем фотографии
«Многие артисты умирают на сцене. Это счастье»: Валентин Гафт рассказал о проблемах со здоровьем фотографии
«Многие артисты умирают на сцене. Это счастье»: Валентин Гафт рассказал о проблемах со здоровьем фотографии
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