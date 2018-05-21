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57-летний Хью Грант впервые женится

21 мая
2018 год

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21 мая 2018
Закоренелый холостяк Хью Грант на склоне лет решил, что мир не рухнет, если он все-таки наконец поведет себя как честный человек и женится на матери своих детей, 39-летней Анне Эберштейн.

57-летний Хью Грант впервые женится

Грант прославился в Голливуде своим большим сердцем, способным дарить любовь десяткам женщин. Актер признавался, что часто влюблялся в партнерш по фильмам. Самым ярким и продолжительным романом Гранта стал союз с Лиз Херли, с которой они познакомились на съемках фильма «Грести по ветру».
Актеры прожили в гражданском браке 13 лет и даже после расставания сохранили теплые отношения.

57-летний Хью Грант впервые женится

Со своей будущей супругой Анной Эберштейн Хью познакомился в 2012 году. За шесть лет Анна успела родить Хью троих детей. Может быть, именно это обстоятельство и подтолкнуло актера на мысль о том, что в 57 уже можно бы и успокоиться и зарегистрировать отношения с любимой женщиной, не маринуя ее 13 лет в статусе сожительницы.
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