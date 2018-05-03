На Джонни Деппа подали в суд его бывшие телохранители

Бывшие телохранители Джонни Деппа
подали на актера в суд. По словам Юджина Арбеолы и Мигеля Санчеза, работавших на Деппа с апреля 2016 по январь 2018, условия работы не соответствовали оплате труда.
Телохранителям приходилось работать сверхурочно и выполнять работу, не входящую в их обязанности. Например, охрана детей актера и выполнение их прихотей под угрозой увольнения. Также охранники утверждают, что с легкой подачи Деппа они были не раз вовлечены в противозаконные действия. Депп использовал Арбеолу и Санчеза как водителей, и нередко просил сесть за руль машин, в которых перевозились запрещенные вещества. Охранникам порой приходилось быть няньками самого актера - в трудные минуты жизни, когда Депп еле стоял на ногах и забывал утереть с лица следы марафета.
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