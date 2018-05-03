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Сандра Буллок рассказала о приемных детях

3 мая
2018 год

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3 мая 2018
В июне состоится премьера фильма «8 подруг Оушена», поэтому в ближайшие полтора месяца нас ждет целый каскад интервью с исполнительницей главной роли Сандрой Буллок. Сандра уже пообщалась с журналом InStyle, которому рассказала о своих приемных детях и домогательствах.

Сандра Буллок рассказала о приемных детях

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«С уверенностью могу сказать, что нет ни одного человека, который бы не испытал на себе домогательств в той или иной форме или бы не знал кого-то, с кем это случилось. Со мной это произошло, когда мне было 16».

О приемных детях: 8-летнем Луи и 6-летней Лайле

«Лу очень чувствительный. Я называю его своим 78-летним сыном. Он мудрый и добрый. Я сразу же увидела это в нем, когда усыновила. У нас с ним возникла духовная связь. Я сразу подумала «Надеюсь, я его не испорчу». А Лайла просто бесстрашная.
Нельзя говорить «мой приемный ребенок». Никто же не говорит «мой ЭКО-ребенок» или «мой ребенок по залету». Давайте просто говорить «наши дети».

Сандра Буллок рассказала о приемных детях
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