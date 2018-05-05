Кейт Уинслет осудила коллег за откровенные наряды

Голливудская актриса Кейт Уинслет
в интервью изданию «Daily Mail» призналась, что обеспокоена тем, в каком виде ее коллеги появляются на красной дорожке. Сама Кейт всегда выбирает сдержанные наряды в классическом стиле для выхода в свет. А вот другие актрисы, по ее мнению, в погоне за вниманием фотографов слишком явно демонстрируют свои достоинства.
«Я не очень комфортно себя чувствую, когда вижу женщин, выставляющих себя напоказ. То есть специально делающих все для того, чтобы другие люди глазели на них. Это неправильно. Когда я вхожу в комнату, я предвкушаю в первую очередь интересную беседу с людьми. И мне совершенно неважно, будут ли они при этом меня рассматривать. Но зачастую я замечаю в них совершенно противоположное желание»
, - сказала Уинслет.
Актриса также призналась, что на формирование ее собственного стиля в одежде во многом повлияла ее мать, которая умерла в прошлом году от тяжелой болезни.
«Когда я иду на какое-либо мероприятие, мне важно чувствовать себя собранной. И ничто во мне не должно привлекать излишнее внимание. Моя мама никогда не любила показуху и всегда говорила мне: «Не носи ничего напоказ». Даже когда я стала знаменитой после выхода «Титаника», она все равно просила меня не привлекать к себе внимания»
.
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