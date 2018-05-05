Романа Полански исключили из Американской киноакадемии

Режиссер Роман Полански
больше не является членом Американской академии кинематографических искусств и наук, которая является организатором премии «Оскар». Решение об исключении Полански было принято в результате голосования 2 мая. Официальное заявление было сделано 3 мая.
В заявлении говорится, что согласно новым стандартам те, кто связан с сексуальными преступлениями, не могут быть членами Киноакадемии.
«Совет продолжает поощрять этические стандарты, которые требуют от членов поддержки ценностей Академии, заключающихся в уважении человеческого достоинства»
, - подчеркивается в документе.
Вместе с Романом Полански из киноакадемии исключили также актера и режиссера Билла Косби, который был обвинен в домогательствах к более, чем 50 женщинам.
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