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Романа Полански исключили из Американской киноакадемии

5 мая
2018 год

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5 мая 2018
Режиссер Роман Полански больше не является членом Американской академии кинематографических искусств и наук, которая является организатором премии «Оскар». Решение об исключении Полански было принято в результате голосования 2 мая. Официальное заявление было сделано 3 мая.

Романа Полански исключили из Американской киноакадемии

В заявлении говорится, что согласно новым стандартам те, кто связан с сексуальными преступлениями, не могут быть членами Киноакадемии.

«Совет продолжает поощрять этические стандарты, которые требуют от членов поддержки ценностей Академии, заключающихся в уважении человеческого достоинства», - подчеркивается в документе.

Вместе с Романом Полански из киноакадемии исключили также актера и режиссера Билла Косби, который был обвинен в домогательствах к более, чем 50 женщинам.
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Романа Полански исключили из Американской киноакадемии фотографии
Романа Полански исключили из Американской киноакадемии фотографии
Романа Полански исключили из Американской киноакадемии фотографии
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