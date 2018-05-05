Данила Козловский рассказал о съемках постельной сцены в «Тренере»

Российский актер и режиссер новой спортивной драмы «Тренер» Данила Козловский
дал интервью YouTube-каналу «The Люди»
. Козловский поделился впечатлениями от съемок постельной сцены с Ольгой Зуевой
, которая стала его экранной возлюбленной.
«Постельная сцена была сложна тем, что мы снимали ее с переработкой в три-четыре часа. Я очень волновался. И свет мы ставили с улицы, а это был объект в ведомстве какого-то министерства, мы еле-еле через седьмые знакомства получили разрешение поставить световое оборудование. Они возмущались, что глубокая ночь, а на их суперсекретной территории стоит свет и это угрожает национальной безопасности. И я очень по этому поводу переживал. Но когда был готов свет этот, мы начали набирать материал, и в итоге за час-полтора мы эту сцену сняли. В итоге она получилась, с моей точки зрения, очень выразительная и красивая»
, - признался Данила.
Козловский рассказал, что для создания интимной обстановки оставил на съемочной площадке минимум людей.
«Не то чтобы я специально всех выгнал: «Уйдите, мы сейчас здесь будем совокупляться на камеру», нет. Во-первых, места там было не особо много, а во-вторых, достаточно было только оператора и звукооператора. То, что Ольга - моя девушка, помогало, конечно, хоть мы там ничего особенно не показываем и не демонстрируем, нет подробностей и обнаженных тел. Но сцена действительно очень чувственная, потому что она в своих проявлениях очень смелая, и мы себя не сдерживали в поцелуях, в жестах».
У Данилы Козловского огромная армия поклонниц, но, по его словам, со стороны Ольги нет никакой ревности. Она не обращает внимания, даже если актеру приходится сниматься в любовных сценах с другими партнершами.
«Оля просто супер в этом смысле, как и во всех остальных - вменяемый и умный человек. Она знает, что это работа. И ничего такого вроде «я посмотрела картину, и ты там так ее горячо обнимаешь» - никогда не было»
, - поделился Козловский.
Недавно трейлер фильма «Тренер» был раскритикован в сети, и Данила резко ответил на претензии интернет-пользователей
. В интервью актер признался, что после этой ситуации он перестал обращать внимание на критику.
«Я не против критики, я не против того, когда людям что-то не нравится, в конце концов, мы не доллары, чтобы всем нравиться. Но когда это сопряжено с какими-то грязными мерзкими слухами или переходами не просто на личность, но когда люди опускаются до такого дна, печатая некие формулировки, о чем можно говорить?! Конечно, задевает, и сейчас я это не читаю»
, - рассказал Данила.
Однако Козловский оправдался за резкие высказывания в адрес россиян. Он объяснил, что имел в виду анонимные интернет-сообщества, где люди позволяют себе высказывать негативные мнения.
«Я люблю российского зрителя, я отношусь к нему с предельным уважением. Я от него зависим, потому что мне важно мнение российских зрителей, мне важно, чтобы они приходили на мои фильмы. И даже среди интернет-сообществ, я убежден, гораздо больше людей, которые любят, верят в российское кино и всячески его поддерживают»
.
обсуждение >>