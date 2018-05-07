Кристин Дэвис усыновила второго ребенка

Звезда сериала «Секс в большом городе»
Кристин Дэвис
снова решилась усыновить темнокожего ребенка. Этой новостью поделился журналист Марк Малкин
на своей странице в Facebook.
53-летняя актриса Кристин Дэвис ни разу не была замужем, но и не страдала от одиночества. В 2011 году она удочерила темнокожую девочку Джемму Роуз. Теперь у Кристин появился еще и сын.
В 2016 году актриса выступила против политики Дональда Трампа. Тогда же Дэвис рассказала о своих переживаниях, связанных с воспитанием афроамериканского ребенка.
«Я белая, и никогда не думала о привилегиях, которые мне это дает. Пока у вас нет ребенка, сердце которого бьется в коричневом теле, вы не видите людей, которые активно выступают против. Все это приводит меня в ужас. Я должна защитить своего ребенка любой ценой. На следующее утро после выборов моей первой мыслью было: я должна перебраться подальше от города и научиться пользоваться оружием. Все это бессмысленно, но это результат страха за своего ребенка»
, - поделилась Кристин.
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