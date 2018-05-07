ревью

Новости кино Новые «Мстители» поставили рекорд по стартовым сборам в России Кинокомикс стал первым релизом, который собрал за уик-энд более одного миллиарда рублей.

Ролики фильмов «Невероятные приключения Факира» Как индийский мальчик стал миллионером и нашел любовь всей жизни.

Лайфстайл Иван Ургант потратил несколько миллионов долларов на покупку особняка Денег много не бывает

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Новости кино Лиам Нисон отправится в Конго Актёр сыграет главную роль в экшн-триллере «Чарли Джонсон в огне».

Ролики фильмов «Точка невозврата» Остросюжетный триллер с пальбой, террористами и чувствами, оголенными, как провода.

Ролики фильмов «Логово Монстра» Грабители становятся жертвами монстра.

Ролики фильмов «Леонардо: Миссия Мона Лиза» Юный изобретатель Леонардо да Винчи отправляется на поиски сокровищ, чтобы помочь Мона Лизе.

Обзор сериалов «Восток-Запад». Вспоминаем первый сезон В ожидании продолжения российско-турецкого сериала на канале «Домашний», напоминаем о том, что случилось ранее

Главная тема Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему Заодно поясняем, что и зачем смотреть, чтобы понять «Мстителей: Войну бесконечности»