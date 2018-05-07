Иван Ургант потратил несколько миллионов долларов на покупку особняка

Недавно Иван Ургант
приобрел загородный дом, расположенный в элитном поселке в районе Рублево-Успенского шоссе. По данным СМИ, на новое жилье телеведущий потратил внушительную сумму – около семи миллионов долларов.
Ургант с семьей уже отметил новоселье в новом доме. Цена коттеджа, который теперь принадлежит телеведущему, вполне оправдана. В нем есть зимний сад-холл, гостевой блок, каминная, столовая с открытой верандой, бильярдная и 50 соток земли с многовековыми соснами и елями.
Как известно, все заработанные средства Иван Ургант предпочитает вкладывать в недвижимость. У него уже есть одна квартира в Санкт-Петербурге и несколько квартир в Москве. Также есть информация, что телеведущий владеет жильем в Италии, но это всего лишь слухи.
Кстати, ранее Ургант целых семь лет занимался строительством семейного особняка в Подмосковье, однако сейчас решил перебраться в другое место.
обсуждение >>