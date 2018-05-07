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Иван Ургант потратил несколько миллионов долларов на покупку особняка

7 мая
2018 год

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7 мая 2018
Недавно Иван Ургант приобрел загородный дом, расположенный в элитном поселке в районе Рублево-Успенского шоссе. По данным СМИ, на новое жилье телеведущий потратил внушительную сумму – около семи миллионов долларов.

Иван Ургант потратил несколько миллионов долларов на покупку особняка

Ургант с семьей уже отметил новоселье в новом доме. Цена коттеджа, который теперь принадлежит телеведущему, вполне оправдана. В нем есть зимний сад-холл, гостевой блок, каминная, столовая с открытой верандой, бильярдная и 50 соток земли с многовековыми соснами и елями.

Как известно, все заработанные средства Иван Ургант предпочитает вкладывать в недвижимость. У него уже есть одна квартира в Санкт-Петербурге и несколько квартир в Москве. Также есть информация, что телеведущий владеет жильем в Италии, но это всего лишь слухи.

Кстати, ранее Ургант целых семь лет занимался строительством семейного особняка в Подмосковье, однако сейчас решил перебраться в другое место.
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Иван Ургант потратил несколько миллионов долларов на покупку особняка фотографии
Иван Ургант потратил несколько миллионов долларов на покупку особняка фотографии
Иван Ургант потратил несколько миллионов долларов на покупку особняка фотографии
Иван Ургант потратил несколько миллионов долларов на покупку особняка фотографии
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