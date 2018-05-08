Мария Голубкина рассказала о разводе с Николаем Фоменко

Мария Голубкина
стала гостьей программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Актриса поговорила с Андреем Малаховым
о ее разводе с Николаем Фоменко
.
Николай Фоменко и Мария Голубкина прожили вместе 13 лет, а потом сделали неожиданное заявление о расставании в эфире одной радиопередачи. По словам актрисы, пара не хотела разводить шумиху вокруг этой ситуации, но получилось совсем наоборот.
«Мы на тот момент уже успели расстаться, но никому об этом не рассказывали. При этом очень боялись, что журналисты прознают, и новость распространится. А поскольку мы с Николаем были очень жадные, решили сами все сообщить во время программы. В моей жизни, конечно, было много смешных ситуаций, но такая только одна»
, - поделилась Мария.
В том самом эфире Голубкина и Фоменко бросали друг другу резкие фразы, поэтому слушателям показалось, что супруги разводятся со скандалом. На удивление, пара смогла сохранить нормальные отношения.
Сейчас у Марии, как и у Николая, новые отношения. Недавно она начала встречаться с Борисом Ливановым
. Однако их отношения имеют нестабильный характер. По признанию Голубкиной, они очень часто конфликтуют из-за непростого характера ее избранника.
обсуждение >>