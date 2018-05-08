Константин Хабенский раскритиковал журналистку

Совсем недавно на экраны вышла военная драма «Собибор»
- первый режиссерский проект Константина Хабенского
. Актер и режиссер сейчас активно занимается PR-кампанией своего фильма, присутствует на премьерах в разных городах, встречается с журналистами. Пресс-конференция в Санкт-Петербурге закончилась скандалом.
Журналистка – обозреватель одной из питерских газет задала режиссеру вопрос: «Здесь сидит публика подготовленная, а что будет, когда придет другая, та, что с попкорном… Как эта тема до них дойдет?»
.
Хабенский, не дослушав журналистку, встал с места, подошел к краю сцены и стал перебивать ее вопросами.
«А чего вы волнуетесь? Вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут? Что вас волнует? Вы что, считаете, рядом с вами живут тупые люди? Скажите мне: кто живет рядом с вами?»
, - резко ответил Константин.
Затем актер обратился ко всем присутствующим, продолжая активно жестикулировать и возмущаться.
«Почему вы считаете, что вы более чутки, чем другое поколение? Извините, может я не прав, но давайте «расчесывать» наше поколение и наш кинематограф на понятные вещи – мы должны создать взлетную полосу. Давайте думать о том поколении, которое мы выращиваем, о том, с кем мы общаемся, и о тех, кто будет о нас заботиться через некоторое время».
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