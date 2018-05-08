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Данила Козловский рассказал о своем трудном детстве

8 мая
2018 год

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8 мая 2018
3 мая актер, режиссер и продюсер Данила Козловский отметил свое 33-летие. По этому поводу телеканал «Россия 1» подготовил документальный фильм, в котором Данила рассказал о своем трудном детстве, личных достижениях и звездной болезни.

Данила Козловский рассказал о своем трудном детстве

В фильме Козловский впервые за долгое время поделился своей историей. Родители актера развелись, когда он был совсем маленьким, и его мать Надежда Звенигородская вышла замуж снова. Однако вскоре она похоронила второго мужа и осталась одна с тремя сыновьями на руках.

По признанию Данилы, это был непростой период в их семье. Актер рассказал, что он и его братья Иван и Егор росли настоящими хулиганами. Однако мать уберегла своих сыновей от сложной судьбы.

«Вот эти палатки, в которых сигареты, жвачки, шоколадные батончики продавались, – мы их обкрадывали довольно часто. Мы безбашенные дети были, мама спасала нас буквально каждый год. У нас было сложное положение, когда мы остались практически без денег. Умер мой отчим Сережа. И мы остались одни - трое парней и одна мама. Она в очередной раз спасла семью. Сделала неожиданный ход. Перевезла нас в Петербург, придумала, как зарабатывать деньги. Мама для меня абсолютный герой… У нее возникла идея кадетского корпуса, потому что неизвестно, куда бы это все привело…», – рассказал Козловский.

С 11 лет Данила учился в Кронштадтском кадетском корпусе, затем поступил в Санкт-Петербургскую Государственную Театральную Академию. Актер учился актерскому мастерству у Льва Додина. По словам Козловского, система преподавания Додина во многом напоминала военную дисциплину.

Многие коллеги Козловского, как и сам актер, считают, что именно благодаря высокой степени организованности он добился таких успехов. Его фильмография насчитывает 42 актерские работы, 3 продюсерских и 1 режиссерскую.

«Дисциплина - это твой внутренний кодекс, который ты не имеешь права нарушать, некий устав. Допустим, я не позволяю себе приходить пьяным на площадку или с невыученным текстом», - подметил Данила.
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Данила Козловский рассказал о своем трудном детстве фотографии
Данила Козловский рассказал о своем трудном детстве фотографии
Данила Козловский рассказал о своем трудном детстве фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Savvas   8.05.2018 - 14:01
Да уж "не позволяю себе приходить пьяным на площадку или с невыученным текстом" это, конечно, "подвиг"! А мы-то, зрители, наивно полагали, что это просто актерская работа, обязанность,... читать далее>>
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