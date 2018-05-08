Данила Козловский рассказал о своем трудном детстве

3 мая актер, режиссер и продюсер Данила Козловский
отметил свое 33-летие. По этому поводу телеканал «Россия 1» подготовил документальный фильм, в котором Данила рассказал о своем трудном детстве, личных достижениях и звездной болезни.
В фильме Козловский впервые за долгое время поделился своей историей. Родители актера развелись, когда он был совсем маленьким, и его мать Надежда Звенигородская
вышла замуж снова. Однако вскоре она похоронила второго мужа и осталась одна с тремя сыновьями на руках.
По признанию Данилы, это был непростой период в их семье. Актер рассказал, что он и его братья Иван и Егор росли настоящими хулиганами. Однако мать уберегла своих сыновей от сложной судьбы.
«Вот эти палатки, в которых сигареты, жвачки, шоколадные батончики продавались, – мы их обкрадывали довольно часто. Мы безбашенные дети были, мама спасала нас буквально каждый год. У нас было сложное положение, когда мы остались практически без денег. Умер мой отчим Сережа. И мы остались одни - трое парней и одна мама. Она в очередной раз спасла семью. Сделала неожиданный ход. Перевезла нас в Петербург, придумала, как зарабатывать деньги. Мама для меня абсолютный герой… У нее возникла идея кадетского корпуса, потому что неизвестно, куда бы это все привело…»
, – рассказал Козловский.
С 11 лет Данила учился в Кронштадтском кадетском корпусе, затем поступил в Санкт-Петербургскую Государственную Театральную Академию. Актер учился актерскому мастерству у Льва Додина
. По словам Козловского, система преподавания Додина во многом напоминала военную дисциплину.
Многие коллеги Козловского, как и сам актер, считают, что именно благодаря высокой степени организованности он добился таких успехов. Его фильмография насчитывает 42 актерские работы, 3 продюсерских и 1 режиссерскую.
«Дисциплина - это твой внутренний кодекс, который ты не имеешь права нарушать, некий устав. Допустим, я не позволяю себе приходить пьяным на площадку или с невыученным текстом»
, - подметил Данила.
обсуждение >>