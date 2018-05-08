Блеск и нищета красных дорожек: Рианна, Мадонна и Скарлетт Йоханссон

7 мая в Нью-Йорке состоялся юбилейный 70-й бал Института Костюма в Музее Метрополитен Met Gala 2018. В этом году гостям вечера было предложено поразмыслить на тему «Божественные тела: мода и католическое воображение», поэтому на красной дорожке царили кресты, короны, ангельские крылья и прочие интерпретации католической эстетики в провокационном прочтении. Не удивимся, если в музее попахивало серой и ладаном.
Смелее всех оказались Рианна
и Кэти Перри
. Первая появилась в костюме мамы Римской, воплотив в одном образе традиционную для костюмных вечеринок тему «
проститутки
красотки и викарии».
А вторая появилась на дорожке в огромных белых ангельских крыльях.
Еще одно из самых ярких появлений - Джаред Лето
и певица Лана Дель Рей
.
И традиционно безупречная Блейк Лайвли
.
Для Мадонны
этот вечер, надо полагать, не был неожиданностью. Она давно и на разные лады интерпретирует символы и эстетические идеалы католичества.
Еще одна любительница игр с переодеваниями - Сара Джессика Паркер
появилась с вертепом от Dolce & Gabbana на голове.
«Католическое диско» в изводе Натальи Водяновой
.
Парад венцов устроили Соланж
, Лили Коллинз
, Эмбер Хёрд
, Энн Хэтэуэй
и Рози Хантингтон-Уайтли
.
Среди обилия божественного сияния нашлось место и демоническому минимализму: Белла Хадид
, Кара Делевинь
, Эмбер Валетта
, Шарлотта Генсбур
и Кейт Мосс
облачились в черное.
Одним из самых интересных нарядов был у Зендайи
- платье Versace, соединившее покрой средневекового блио с фактурой рыцарской кольчуги.
Впрочем, далеко не все присутствующие заморочились на католическом маскараде. Ума Турман
, Сальма Хайек
, Сиенна Миллер
, Эмма Стоун
и Скарлетт Йоханссон
просто пришли, и на том спасибо.
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