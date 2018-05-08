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Блеск и нищета красных дорожек: Рианна, Мадонна и Скарлетт Йоханссон

8 мая
2018 год

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8 мая 2018
7 мая в Нью-Йорке состоялся юбилейный 70-й бал Института Костюма в Музее Метрополитен Met Gala 2018. В этом году гостям вечера было предложено поразмыслить на тему «Божественные тела: мода и католическое воображение», поэтому на красной дорожке царили кресты, короны, ангельские крылья и прочие интерпретации католической эстетики в провокационном прочтении. Не удивимся, если в музее попахивало серой и ладаном.
Смелее всех оказались Рианна и Кэти Перри. Первая появилась в костюме мамы Римской, воплотив в одном образе традиционную для костюмных вечеринок тему «проститутки красотки и викарии».

Рианна

А вторая появилась на дорожке в огромных белых ангельских крыльях.

Кэти Перри

Еще одно из самых ярких появлений - Джаред Лето и певица Лана Дель Рей.

Лана Дель Рэй и Джаред Лето

И традиционно безупречная Блейк Лайвли.

Блейк Лайвли

Для Мадонны этот вечер, надо полагать, не был неожиданностью. Она давно и на разные лады интерпретирует символы и эстетические идеалы католичества.

Мадонна

Еще одна любительница игр с переодеваниями - Сара Джессика Паркер появилась с вертепом от Dolce & Gabbana на голове.

Сара Джессика Паркер

Блеск и нищета красных дорожек: Рианна, Мадонна и Скарлетт Йоханссон

«Католическое диско» в изводе Натальи Водяновой.

Наталья Водянова с мужем

Парад венцов устроили Соланж, Лили Коллинз, Эмбер Хёрд, Энн Хэтэуэй и Рози Хантингтон-Уайтли.

Соланж Ноулз

Лили Коллинз

Эмбер Хёрд

Энн Хэтэуэй

Рози Хантингтон-Уайтли

Среди обилия божественного сияния нашлось место и демоническому минимализму: Белла Хадид, Кара Делевинь, Эмбер Валетта, Шарлотта Генсбур и Кейт Мосс облачились в черное.

Белла Хадид

Кара Делевинь

Шарлотта Казираги, Шарлотт Генсбур, Кейт Мосс и Амбер Валетта

Одним из самых интересных нарядов был у Зендайи - платье Versace, соединившее покрой средневекового блио с фактурой рыцарской кольчуги.

Зендайя

Впрочем, далеко не все присутствующие заморочились на католическом маскараде. Ума Турман, Сальма Хайек, Сиенна Миллер, Эмма Стоун и Скарлетт Йоханссон просто пришли, и на том спасибо.

Ума Турман

Сальма Хайек с мужем

Селена Гомез

Эмма Стоун

Сиенна Миллер

Колин Фёрт с женой

Дайана Крюгер

Скарлетт Йоханссон

Сестры Олсен

Ирина Шейк и Брэдли Купер
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Блеск и нищета красных дорожек: Рианна, Мадонна и Скарлетт Йоханссон фотографии
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№ 1
Savvas   8.05.2018 - 16:10
Сплошная духовная нищета и никакого блеска. Одно лишь воинствующее дурновкусие. читать далее>>
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