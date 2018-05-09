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Канны -2018: Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт и Андрей Звягинцев

9 мая
2018 год

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9 мая 2018
8 мая на Лазурном берегу состоялось открытие 71-го Каннского кинофестиваля, собравшее на красной дорожке, против ожиданий, не так уж много мировых знаменитостей. Видимо, остальные не успели прийти в себя после MET Gala. Помимо членов жюри основного конкурса Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнева и Андрея Звягинцева под председательством Кейт Бланшетт, на открытие прибыли Хлое Севиньи, зачастившая с выходами в свет Изабель Аджани, Джулианна Мур, Кьяра Мастроянни и Пенелопа Крус с Хавьером Бардемом.

Жюри основного конкурса

Кристен Стюарт

Кейт Бланшетт

Канны -2018: Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт и Андрей Звягинцев

Андрей Звягинцев и Леа Сейду

Изабель Аджани

Изабель Аджани

Канны -2018: Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт и Андрей Звягинцев

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

Джулианна Мур

Кьяра Мастроянни

Хлое Севиньи

Зато недостаток в звездах мирового класса восполнили своим появлением Виктория Боня и Лена Ленина. Особенно Лена Ленина…

Виктория Боня

Лена Ленина

Лена Ленина
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Кристен Стюарт
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Канны -2018: Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт и Андрей Звягинцев фотографии
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