Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Собака на сене»: Что проку в этих молодых мужчинах?

Рецензии на спектакли >>
22 декабря 2016
Служебный роман вне времени и пространства на сцене театра Сатиры

Собака на сене
фото: Сергей Милицкий

Историю богатой вдовы, влюбившейся в собственного секретаря, вопреки его статусу и социальному положению, и все-таки обретшей с ним счастье, большинство из нас знает не столько из книги Лопе де Вега, сколько из идеального во всех отношениях музыкального фильма Яна Фрида 1977 года. Терехова, натурально разбивающая нос Боярскому в порыве страсти, великолепные песни (золотой фонд советской эстрады) – история не Золушки, но принцессы, всё-таки отыскавшей принца, пусть и сквозь страдания, ревность и обиды. Кто из нас не пересматривал этот фильм, уткнувшись в платочек, с мечтами, что и его настигнет такая же любовь и счастье до небес?

На сцене театра Сатиры слагаемые иные: вместо Тереховой Подкаминская, вместо Боярского - Барило, посмотрим, изменилась ли в итоге сумма. Павел Сафонов, режиссер постановки, уверяет: ничего общего ни с фильмом, ни с другими спектаклями по этой пьесе он ставить не собирался, хотел сотворить нечто вне времени и пространства, избегая средневековых параллелей и просто погружая зрителя в мир любви и целеустремленности к собственным мечтам.

Собака на сене
фото: Сергей Милицкий

Немалую помощь в этом ему оказал Мариюс Яцовскис, отвечающий за декорации. Никаких дворцов, лепнины и прочих вычурных элементов старинного антуража. На авансцене – клетки с птицами и кадки с цветами, чуть левее от зрителя письменный стол – пожалуй, один из главных участников событий, хранитель тайн всех переписок госпожи и секретаря. А в глубине высоченная стенка – не то стеллаж, не то соты, состоящие из деревянных частично застекленных рам. По ним, как по лестнице, очень удобно взбираться наверх, в порывах разрывающих душу страданий, в попытках убежать от проблем, а через стекло – безопасно подглядывать, когда ловко запущенная кем-то интрига набирает обороты и обрастает подробностями. В общем, сооружение действительно функциональное и очень современное. Даже, возможно, немного «офисное», что еще больше позволяет забыть о возрасте пьесы и наблюдать за вполне себе актуальным «служебным романом».

Евгения Панфилова, художник по костюмам, в свою очередь, тоже не ударилась в кринолиновое безумие и не пала жертвой крахмальных воротничков. Штаны с мотней и красные кроссовки у Теодоро и Тристана, безукоризненный брючный костюм аля амазонка для Дианы, кричащие «павлиньи» одеяния именитых поклонников – Графа Федерико и Маркиза Рикардо, – все работает на общую идею, не выделяется, но подчеркивает и дополняет происходящее.

Собака на сене
фото: Сергей Милицкий

Костюмы Дианы – отдельный восторг, равно как и её парики или мгновенно меняющиеся прически. В пьесе (и в фильме) смена ее настроения передавалась только за счет реплик и актерской игры, Павел Сафонов с командой пошли дальше – и всякий раз графиня преображается вся. От воздушной и взлохмаченной в пеньюаре до строгой и неприступной в вечернем платье, от по-мальчишески гладко зачесанной в белоснежном костюме до кудрявой и кокетливой в невесомом, почти что свадебном наряде. Она как ветер в необъятном океане, несет то счастье парусам, то горе морякам, то игрива, легка, и почти беззвучна, то словно буря сметает все на своем пути. Подкаминская искрится в этой роли. Ей подвластны любые оттенки настроения и нюансы поведения. Королева правит бал. А что же свита?

Андрей Барило в роли Теодоро оставил двойственные впечатления. В начале постановки внешний вид и манеры его героя к влюбленности высокородной дамы, мягко говоря, не располагают. На нем вытянутая бесформенная черная футболка, словно он не секретарь, а разнорабочий, между делом попавший в дом, поведение развязное, отнюдь не свойственное пусть и безродному, но отлично образованному человеку, чрезмерное волнение. Образ не считывается до конца, мотивы поступков не объяснимы. Однако по ходу спектакля стиль персонажа становится строже, проявляется толика интеллигентности, зачатки благородства, благопристойные манеры. И вдруг, наконец-то, становится понятно, что не только ревность к служанке вдохнула чувства в сердце графини, а и сам объект вполне себе достоин душераздирающих эмоций.

Собака на сене
фото: Сергей Милицкий

Все остальные персонажи прекрасны, даже эпизодические: образы яркие, отточеные до мелочей, каждый на своем месте. Марсела (Светлана Малюкова) – хрупка и обидчива, но все же тверда и уверена в себе, Тристан (Олег Кассин) – настоящий слуга, верный, преданный, и, конечно же, изворотливый и не лишенный сноровки, оба незадачливых жениха граф Федерико (Константин Карасик) и Маркиз Рикардо (Михаил Владимиров), погрязших то в борьбе за сердце вдовы, то в собственных кознях против Теодора – и комичны, и милы одновременно. В общем, ансамбль действительно удачный, звучит и играет слаженно, словно по нотам. Кстати, за музыкальную составляющую в спектакле отвечал Фаустас Латенас, написавших немало потрясающей музыки для театральных постановок, в частности «Евгений Огенин» и «Царь Эдип» (театр им. Вахтангова), «Тартюф» (театр на Малой Бронной) и другие.

Через два года пьесе Лопе де Вега «Собака на сене» исполнится 400 лет, но время не сказывается на ней. Произведение по-прежнему актуально, смотрится с большим воодушевлением, доставляет радость зрителям, а актерам – возможность раскрыть новые грани таланта. Постановка Павла Сафонова в театре Сатиры – главное тому подтверждение.

Собака на сене
фото: Сергей Милицкий

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Андрей БарилоМихаил ВладимировКонстантин КарасикОлег КассинСветлана МалюковаЕлена Подкаминская
театры
Театр Сатиры

фотографии >>
Собака на сене
Собака на сене
Собака на сене
Собака на сене
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.
Галина Умпелева
20 декабря ушла из жизни актриса Галина Умпелева.
Мишель Морган
20 декабря ушла из жизни актриса Мишель Морган.
Александр Яковлев
19 декабря ушёл из жизни актёр Александр Яковлев.
Сергей Юрженко
18 декабря умер режиссер Сергей Юрженко.
Владимир Афанасьевич Золотухин
17 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Золотухин.
Галина Попова
17 декабря ушла из жизни актриса Галина Попова.

День рождения >>

Олег Акулич
Михаил Водяной
Лев Дуров
Нина Зоткина
Анастасия Макеева
Инга Оболдина
Валерий Рыжаков
Валентина Серова
Наталья Фатеева
Мари Белль
Майя Коморовская
Сьюзен Луччи
Клаудия Райя
Фредерик Форрест
Кори Хейм
Ханна Шигулла
все родившиеся 23 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Врач
драма
Россия, 2015
В фокусе
драма, комедия
Бразилия, Канада, 2015
Изгой-один. Звёздные войны: Истории
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, США, 2016
Призрачная красота
драма
США, 2016
Городские птички
трагикомедия
Россия, 2015
Дары смерти
фильм ужасов
США, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью