«Собака на сене»: Что проку в этих молодых мужчинах?

Служебный роман вне времени и пространства на сцене театра Сатиры
фото: Сергей Милицкий
Историю богатой вдовы, влюбившейся в собственного секретаря, вопреки его статусу и социальному положению, и все-таки обретшей с ним счастье, большинство из нас знает не столько из книги Лопе де Вега, сколько из идеального во всех отношениях музыкального фильмаЯна Фрида 1977 года. Терехова, натурально разбивающая нос Боярскому в порыве страсти, великолепные песни (золотой фонд советской эстрады) – история не Золушки, но принцессы, всё-таки отыскавшей принца, пусть и сквозь страдания, ревность и обиды. Кто из нас не пересматривал этот фильм, уткнувшись в платочек, с мечтами, что и его настигнет такая же любовь и счастье до небес?
На сцене театра Сатиры слагаемые иные: вместо Тереховой Подкаминская, вместо Боярского - Барило, посмотрим, изменилась ли в итоге сумма. Павел Сафонов, режиссер постановки, уверяет: ничего общего ни с фильмом, ни с другими спектаклями по этой пьесе он ставить не собирался, хотел сотворить нечто вне времени и пространства, избегая средневековых параллелей и просто погружая зрителя в мир любви и целеустремленности к собственным мечтам.
фото: Сергей Милицкий
Немалую помощь в этом ему оказал Мариюс Яцовскис, отвечающий за декорации. Никаких дворцов, лепнины и прочих вычурных элементов старинного антуража. На авансцене – клетки с птицами и кадки с цветами, чуть левее от зрителя письменный стол – пожалуй, один из главных участников событий, хранитель тайн всех переписок госпожи и секретаря. А в глубине высоченная стенка – не то стеллаж, не то соты, состоящие из деревянных частично застекленных рам. По ним, как по лестнице, очень удобно взбираться наверх, в порывах разрывающих душу страданий, в попытках убежать от проблем, а через стекло – безопасно подглядывать, когда ловко запущенная кем-то интрига набирает обороты и обрастает подробностями. В общем, сооружение действительно функциональное и очень современное. Даже, возможно, немного «офисное», что еще больше позволяет забыть о возрасте пьесы и наблюдать за вполне себе актуальным «служебным романом».
Евгения Панфилова, художник по костюмам, в свою очередь, тоже не ударилась в кринолиновое безумие и не пала жертвой крахмальных воротничков. Штаны с мотней и красные кроссовки у Теодоро и Тристана, безукоризненный брючный костюм аля амазонка для Дианы, кричащие «павлиньи» одеяния именитых поклонников – Графа Федерико и Маркиза Рикардо, – все работает на общую идею, не выделяется, но подчеркивает и дополняет происходящее.
фото: Сергей Милицкий
Костюмы Дианы – отдельный восторг, равно как и её парики или мгновенно меняющиеся прически. В пьесе (и в фильме) смена ее настроения передавалась только за счет реплик и актерской игры, Павел Сафонов с командой пошли дальше – и всякий раз графиня преображается вся. От воздушной и взлохмаченной в пеньюаре до строгой и неприступной в вечернем платье, от по-мальчишески гладко зачесанной в белоснежном костюме до кудрявой и кокетливой в невесомом, почти что свадебном наряде. Она как ветер в необъятном океане, несет то счастье парусам, то горе морякам, то игрива, легка, и почти беззвучна, то словно буря сметает все на своем пути. Подкаминская искрится в этой роли. Ей подвластны любые оттенки настроения и нюансы поведения. Королева правит бал. А что же свита?
Андрей Барило в роли Теодоро оставил двойственные впечатления. В начале постановки внешний вид и манеры его героя к влюбленности высокородной дамы, мягко говоря, не располагают. На нем вытянутая бесформенная черная футболка, словно он не секретарь, а разнорабочий, между делом попавший в дом, поведение развязное, отнюдь не свойственное пусть и безродному, но отлично образованному человеку, чрезмерное волнение. Образ не считывается до конца, мотивы поступков не объяснимы. Однако по ходу спектакля стиль персонажа становится строже, проявляется толика интеллигентности, зачатки благородства, благопристойные манеры. И вдруг, наконец-то, становится понятно, что не только ревность к служанке вдохнула чувства в сердце графини, а и сам объект вполне себе достоин душераздирающих эмоций.
фото: Сергей Милицкий
Все остальные персонажи прекрасны, даже эпизодические: образы яркие, отточеные до мелочей, каждый на своем месте. Марсела (Светлана Малюкова) – хрупка и обидчива, но все же тверда и уверена в себе, Тристан (Олег Кассин) – настоящий слуга, верный, преданный, и, конечно же, изворотливый и не лишенный сноровки, оба незадачливых жениха граф Федерико (Константин Карасик) и Маркиз Рикардо (Михаил Владимиров), погрязших то в борьбе за сердце вдовы, то в собственных кознях против Теодора – и комичны, и милы одновременно. В общем, ансамбль действительно удачный, звучит и играет слаженно, словно по нотам. Кстати, за музыкальную составляющую в спектакле отвечал Фаустас Латенас, написавших немало потрясающей музыки для театральных постановок, в частности «Евгений Огенин» и «Царь Эдип» (театр им. Вахтангова), «Тартюф» (театр на Малой Бронной) и другие.
Через два года пьесе Лопе де Вега «Собака на сене» исполнится 400 лет, но время не сказывается на ней. Произведение по-прежнему актуально, смотрится с большим воодушевлением, доставляет радость зрителям, а актерам – возможность раскрыть новые грани таланта. Постановка Павла Сафонова в театре Сатиры – главное тому подтверждение.
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