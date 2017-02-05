Кайф, или больше. «Чапаев и Пустота» в театре «Практика»

Спектакль Максима Диденко по роману Виктора Пелевина
Роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» вышел в 1996 году - за три года до «Generation П», где писатель со свойственной ему серной кислотой эзотерики и постмодернизма живописал новую Россию. В её пересекающихся параллельных мирах обитали ларьковый бандитизм, концептуальный рекламный бизнес, наркотические трипы, поиск национальной идеи в мире духов, коспирологически всемогущая государственная власть и эхо вавилонской культуры, которая именно в российских землях спрятала пса П***еца - предвестника апокалипсиса. В 2011 году роман довольно бережно экранизировал Виктор Гинзбург (Пелевин якобы прислал ему благодарственный е-мейл), но смутное обаяние наждачного текста, передававшего, казалось, сложный культурный и идейный рисунок 90-х, испарилось. Вау-фактору XXI век не поразился. «Чапаев и Пустота» же, напротив, оказался извлечен из библиотеки своевременно.
События «Чапаева» происходят в нескольких измерениях: в революционной России 1918-19 поэт-декадент Петр Пустота бежит от персональных демонов и встречает легендарного начдива Василия Ивановича Чапаева, который хорошо осведомлен в духовных практиках и, попутно с командованием РККА, становится для запутавшегося поэта своего рода бодхисаттвой. В это время в 90-х Петра лечат в психиатрической лечебнице, куда он угодил с раздвоением личности (считает себя не Наполеоном, но поэтом-декадентом революционных годов). Его и еще троих подопечных врач Тимур Тимурович пичкает наркотиками, чтобы найти в трипах пациентов ключ к их болезням. В галлюцинациях одного фигурирует алхимический брак с Западом, у другого - с Востоком, еще один апеллирует к идее сверхчеловека.
В общем, разброд в сознании героев в полной мере отражал развилку, на которой оказалась Россия после развала СССР. Пелевин фиксирует глубинную внутреннюю растерянность от времени перемен, сформулированную Тимуром Тимуровичем: «И когда в реальном мире рушатся какие-нибудь устоявшиеся связи, то же самое происходит и в психике. При этом в замкнутом объеме вашего «я» высвобождается чудовищное количество психической энергии. Это как маленький атомный взрыв
». Режиссер Максим Диденко
решил поставить «Чапаева» аккурат к 20-летию текста - и тот удивительным образом вновь попал в настроение растерянности, пускай некоторые детали пелевинского повествования звучат избыточно и архаично (преимущественно в главе про бандитов).
Привыкший упаковывать слова в сценографию и ансамблевое действо, Максим Диденко
, разумеется, ставит Пелевина избирательно - от всего 500-страничного романа осталось три главки-акта. «Сад расходящихся Петек», «Чёрный бублик» и «Условная река абсолютной любви». Первые два действия обязаны именем черновым заглавиям романа, третье - пелевинской расшифровке названия реки Урал.
Первый акт - рок-концерт в красных, но мягких стенах психушки; Актёры Мастерской Брусникина (Василий Буткевич
- Петька, Илья Барабанов
- Чапаев), разодетые в костюмы, смешивающие японскую, революционную и рок стилистику, задорно исполняют песни на стихи Петра Пустоты, он же - поэт Фанерный («не путать с тигром бумажным и солдатиком оловянным»). Энергичная музыкальная программа, написанная композитором Иваном Кушниром
, переходит в сеанс коллективной психотерапии, которую устраивает врач Тимур Тимурович (Николай Чиндяйкин
). В зале включается свет - доктор произносит монолог про перемены и их влияние на внутренний мир человека (Пустота пытается спорить).
Второй акт - сочный нарко-трип в свете желтых люминесцентных ламп: стереотипные бандиты из 90-х (Буткевич, Барабанов и Петр Скворцов
) ходят по кругу и ищут Вечный кайф, то есть выход из колеса сансары, чьи законы сформулированы по понятиям. Рядом с ними незримо присутствует тот, кто вечный кайф познал и чьё лицо скрыто маской. Неонового демона второго действия зрители принимают с еще большим энтузиазмом, чем энергичное первое, - благодаря абсурдно-прямолинейному юмору Пелевина, который снова и снова, на разных примерах старается прояснить концепцию Вечного кайфа.
Третий акт - бессловесный балет в полосато-синих купальниках под несмолкающую песню-мантру «Ом, то не вечер, то не вечер» в исполнении Марины Васильевой
в той же маске. Здесь переплетаются взрывы снарядов, игра в «Море волнуется раз», слаженная работа коллектива по синхронному плаванию, а также обретаемый в реке абсолютной любви покой. Сценограф и художник по костюмам Галина Солодовникова
решает реку в виде загона с прозрачными шариками - как в детской комнате торгового центра. Ироничная деталь вполне в пелевинском духе.
Для Пустоты же финалом оказывается то ли просветление, то ли излечение от психического недуга, то ли просто конец спектакля - потому что нет реального мира, всё иллюзия, пора по домам. Но прежде в холле по четырем телевизорам, где в антракте рассказывают истории, например, про поработивший человечество грибок, еще покажут шеренгу из актеров в полном боевом раскрасе из первого акта. Они уже совершили вход в пустоту.
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