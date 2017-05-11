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Владимир Этуш в «Бенефисе»: женщина с огоньком!

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11 мая 2017
Поставить к юбилею народного артиста Владимира Этуша спектакль-бенефис было для театра Вахтангова делом чести. Пьесу искали долго: то она не соответствовала масштабу актера, то его образу, то в целом задачам театра. Пока, наконец, Владимиру Иванову, будущему режиссеру постановки, на глаза не попалась достаточно облюбленная театрами, особенно антрепризными, вечная история с названием «Пока она умирала» Надежды Птушкиной.

Владимир Этуш
фото: Пресс-служба театра Вахтангова

Дочь (в блистательном исполнении Ольги Тумайкиной), по всем параметрам закрепившая за собой статус «старой девы», ради минутного счастья умирающей матери готова практически на любую ложь и выдумки. А именно: уверить маму в собственном счастье в личной жизни, да еще и подарить скрываемую многие годы внучку. Сюжет мелодраматичен, банален, прост — но тем и прекрасен: легко цепляет нужные струнки души и трогает сердце. Выдуманный жених (ироничный и интеллигентный Евгений Князев) внезапно сам ошибочно появляется на пороге квартиры - и уже никогда не уйдет. Вызванная за гонорар внучка (дерзкая и нарочито отвязная Екатерина Симонова) действительно находит с этой семьей счастье — хэппи-энд царит и на сцене и в зрительном зале.

Ольга Тумайкина и Евгений Князев
фото: Пресс-служба театра Вахтангова

Предполагалось, что роль матери исполнит, конечно же, Этуш, и в Вахтангова не пошли по пути модного нынче в искусстве травести-шоу, а изменили пьесу, сохранив актеру мужской пол, хотя и облачив в красивое женское платье. По версии Иванова, персонаж Этуша — бывший актер, ныне пожарный, отвечающий за безопасность в театре, знающий все спектакли наизусть и единоличным решением директора утвержденный на роль матери, когда актриса, игравшая ее, не успела вернуться с гастролей. От того комичность ситуации еще более усиливается — Этуш играет пожарного, который играет старушку. Этакий театр в театре. Сам театр Вахтангова, на чьих подмостках идет спектакль, в некоторых сценах изрядно иронизирует над собой и нынешними проблемами любого репертуарного театра, чем подкупает зрителя еще больше. То делится своими сокровенными тайнами, показывая закулисье в некоторых эпизодах, то добавляет внутренние шутки в реплики актеров, давая возможность не только посмеяться, но и прикоснуться к доныне непознанному.

Владимир Этуш и Екатерина Симонова
фото: Пресс-служба театра Вахтангова

В итоге получился уникальный и абсолютно теплый, ламповый, как говорят меломаны, спектакль. В нем наконец-то снова задействован так давно отвергаемый современными режиссерами-поставщиками театра «круг», сразу создающий какое-то особое настроение, использованы очень простые и в то же время уютные декорации и главное, самое главное, что есть в нем — потрясающая, искренняя игра актерской труппы. Умение поставить незамысловатую историю так просто и легко - это большая удача и длительный, безусловный успех.

Ольга Тумайкина
фото: Пресс-служба театра Вахтангова

Многие лета Владимиру Абрамовичу и спасибо, что, благодаря его таланту и образу, рождаются вот такие невероятно душевные истории.

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персоны
Евгений КнязевЕкатерина Симонова (III)Ольга ТумайкинаВладимир Этуш
театры
Театр им. Евг.Вахтангова

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