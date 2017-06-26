«Гардения» в Театре Пушкина: Мама-мама, что я буду делать, мама-мама, как я буду жить?

В филиале Театра имени Пушкина режиссер Семен Серзин поставил пьесу польского драматурга Эльжбеты Хованец «Гардения» - историю четырех поколений женщин из одного польского семейства. Спектакль охватывает период с начала Второй Мировой до наших дней, но фокусируется не столько на исторических событиях, сколько на личных историях героинь, которых сыграли Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Наталья Рева-Рядинская.
Акцент на личном задается в прологе, когда квартет актрис садится перед зрителем и начинает вспоминать истории из детства. В каждом по-своему трогательном воспоминании фигурирует (чаще всего, строгая) мать; лишь у Мирэль - случай с отцом, и она решает его не рассказывать. Затем актрисы распределяются по комнате-сцене: микрофон, стол под висящей лампой, фортепиано, экран на стене.
В спектакле мужчины тоже внесценические персонажи - призраки из воспоминаний, отчасти к которым и обращают монологи Женщина I, Женщина II, Женщина III и Женщина IV. По очереди они выходят к микрофону и пересказывают непростые биографии, вытекающие друг из друга. Лицо актрисы транслируется на экран, где предстает черно-белым, как на хронике; некоторые сцены разыгрываются в качестве наглядных, объемных иллюстраций (Урсуляк и Лебедева виртуозно изображают за столом ссору матери и дочери в поезде).
Похожим образом Серзин три года назад поставил по пьесе Ярославы Пулинович
и Полины Бородиной спектакль «САШБАШ. Свердловск - Ленинград и назад
», принесший ему номинацию на «Золотую маску». Там причудливо перемешивалась биография рокера и поэта Александра Башлачева
, история уральского рок-клуба, воспоминания о студенческих посиделках и быте граждан постарше. «Гардении» тоже работают с наследственностью, личным пространством и - в первую очередь - памятью.
Мечтательную Урсуляк выдали замуж незадолго до войны, муж ушел в польское Сопротивление, она ему помогала, родила ребенка, после их пути разминулись - и у него образовалась новая семья. Их дочь (прячущая глаза под красной шапкой Лебедева) вырастает на контрасте к матери: строгая, собранная, уверенная в себе и презирающая алкоголь (героиня Урсуляк со временем начинает пить). Её дочь (Эльмира Мирэль) тоже растет в конфликте с матерью - и многое перенимает от бабушки: она любвеобильна, играет на пианино и не расстается с бутылкой. Её дочь (Рева-Рядинская) - уже тихая и современная девушка, которая не спешит замуж, а домашние обязательства делит с мужем. Не только узоры характера, похожие и всё-таки разные, как цветы гардении, как гены, но и тень традиций преследует семейство. В финале четыре поколения оказываются за одним столом и начинают хлопотать о свадьбе младшей женщины, которая об этом и не помышляла.
«Гардении» одновременно строятся на сопротивлении корням и мысли, что рано или поздно традиции всё равно возьмут своё. И в этом противоречии спектакль Серзина очень точно и честно сохраняет нерв не только личных трагедий, но и кисло-сладких семейных отношений.
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