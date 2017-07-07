Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Москва - Открытый город. Переход» в ЦДР: Машина времени

Рецензии на спектакли >>
7 июля 2017
Спектакль-трансформер запускает новую жизнь театра

«Москва - Открытый город. Переход» в ЦДР: Машина времени
фото: Олеся Хороших

В обновленном Центре Драматургии и режиссуры, который прошлым летом возглавил режиссер Владимир Панков, первая премьера - спектакль-трансформер «Москва - Открытый город. Переход». Три режиссера (Дмитрий Акриш, Александр Барменков, Алексей Золотовицкий), десять авторов, семнадцать эпизодов, совместная работа труппы ЦДР и студии SounDrama, основанной Панковым в 2003 году. К слову, с 2000-го по 2006-й Панков играл на этой сцене, поэтому не удивительно, что перед каждым спектаклем он выходит, как делал это основатель и худрук ЦДР Алексей Казанцев, и говорит о преемственности. И о том, что в «Москве» можно разглядеть всё то, чем театр будет заниматься в ближайшее время, - тоже говорит, называя спектакль «акцией».

На продолговатом помосте - калейдоскоп сцен. Двое полицейских (Григорий Данцигер и Дмитрий Мухамадеев) осматривают зал и обсуждают финансовый вопрос (- Денег как не было, так и нет. - Да денег сейчас ни у кого нет, работать просто нужно). Потом они устроятся охранниками в музей современного искусства - и, разумеется, обсудят современную культуру. Девушки в поисках кавалеров кружатся в танце под кавер на «Это ты, мой город Москва» группы «Браво». Старый москвич (Юрий Оборотов) с атласом в руках вспоминает просторы СССР. Девушка (Сэсэг Хапсасова) наивно пытается при помощи инстаграма пристроить бездомного щенка. Юноша (Алексей Лысенко), завидующий сексуальным похождениям приятеля (Павел и Данила Рассомахины), не слишком успешно знакомится на «арт-хаусном фильме» с милой девушкой-переводчицей (Ксения Макарова). Три беременные женщины обсуждают мужей. В центре города проходит парад к Дню победы. И так далее. И так далее.

«Москва - Открытый город. Переход» в ЦДР: Машина времени
фото: Олеся Хороших

Премьера ЦДР выросла из двух спектаклей - «Москвы - открытого города» Алексея Казанцева и «Перехода» самого Панкова, двух постановок об эпохе перемен, про Россию 2000-х и 90-х соответственно. Новая «Москва» не отличается стилистическим разнообразием первого и острой социальностью второго - и это, кажется, не столько компромисс, сколько попытка уловить дух эклектичных 2010-х. Здесь «переход» - это не хроника пути из одной эпохи в другую, не фиксация процесса, а перманентное состояние, попытка зафиксировать синкретичность российской действительности, понемногу завязшей в нескольких исторических периодах до сих пор.

Написанные учениками Елены Исаевой и Ольги Михайловой, драматургов «Москвы» Казанцева, новые истории складываются в миф о столице. С «оттепельными интонациями», с оптимизмом песен «Браво», с резкой гражданской поэзией Всеволода Емелина и Александра Антипова (Московский театр поэтов) и вербатим-эпизодами, записанными, например, по мотивам эфира «Эха Москвы». Переход растянулся от «Я шагаю по Москве» до эпохи лайков, в нём недоумение по поводу современного искусства сочетается с ностальгией, наив - с грубостью, интеллектуальная поза - с безграмотностью, а надежда - с безысходностью.

«Москва - Открытый город. Переход» в ЦДР: Машина времени
фото: Олеся Хороших

Впрочем, низкие печальные частоты здесь вычищены - нет как раз тех маргинальных персонажей, которые населяли «Переход» Панкова, - как почти нет сейчас в центральных московских переходах случайных палаток, скопления бездомных и запаха урины. Легкое беспокойство могут вызывать разве что проводники по кругам московского мира - те самые полицейские, в которых, впрочем, тоже есть что-то человеческое (и даже интерес к искусству). Спектакль напоминает сравнительно точный портрет момента, когда сильно желание оптимизма, возможна его иллюзия благодаря лайкам, парадам и велодорожкам, но действительных поводов не то чтобы много - и попытка уравновесить «чернухой» открыточную фантазию о жизни лучше обычной не только лишила бы спектакль энергии, но и выглядела бы довольно топорно.

Новая «Москва» балансирует между двумя по(пу)лярными курсами - на «нелюбовь» и на «про любовь», но так и не решается прибиться к какому-то конкретному. Все показанные скетчи заканчиваются ожиданием или фрустрацией - не стоит обманываться энергичной, будто бы позитивной интонацией, присущей Панкову (он числится художественным руководителем, хотя его стиль заметен невооруженным вглядом). Если где-то и сокрыт в несколько затянутой череде музыкально-танцевально-поэтически-комедийных фрагментов элемент, заряженный голубоглазым позитивом, так в самой мысли, что жизнь - это процесс, театр - это процесс, и переход осилит идущий.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Утиная охота» Владимира Панкова в Et Cetera
Поиск по меткам
Алексей Филиппов
персоны
Григорий ДанцигерАлексей ЗолотовицкийЕлена ИсаеваАлексей КазанцевОльга МихайловаДмитрий МухамадеевЮрий ОборотовВладимир ПанковДанила РассомахинПавел РассомахинСэсэг Хапсасова
театры
ЦДР

фотографии >>
«Москва - Открытый город. Переход» в ЦДР: Машина времени фотографии
«Москва - Открытый город. Переход» в ЦДР: Машина времени фотографии
«Москва - Открытый город. Переход» в ЦДР: Машина времени фотографии
«Москва - Открытый город. Переход» в ЦДР: Машина времени фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Рекемчук
6 июля ушёл из жизни писатель Александр Рекемчук.
Владимир Антонов
6 июля ушёл из жизни актёр Владимир Антонов.
Дмитрий Рубин
5 июля скончался поэт-песенник, сценарист и актер Дмитрий Рубин.
Ирина Ратушинская
5 июля скончалась писательница и сценарист Ирина Ратушинская.
Даниил Гранин
4 июля ушел из жизни писатель Даниил Гранин
Светлана Кармалита
4 июля 2017 года ушла из жизни Светлана Кармалита
Александр Палкин
4 июля ушёл из жизни актёр Александр Палкин.
Илья Володарский
2 июля ушёл из жизни актёр Илья Володарский.
Паоло Вилладжо
2 июля скончался актёр Паоло Вилладжо.

День рождения >>

Евгений Венедиктов
Сергей Власов (S.A.V.)
Михаил Гаврилов (II)
Марина Коняшкина
Иван Лапиков
Валентин Никулин
Эдуардс Павулс
Наталья Ткаченко
Олег Чудницов
Беренис Бежо
Витторио Де Сика
Шелли ДюВолл
Херман Кобос
Ринго Старр
Клэр Холт
Нина Хосс
все родившиеся 7 июля >>

Афиша кино >>

Сказ о Петре и Февронии
семейное кино
Россия, 2017
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Во всем виноват енот
трагикомедия
США, 2016
Институт Роузвуд
триллер
США, 2017
Эксперимент «Офис»
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью