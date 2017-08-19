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Первый звонок: 10 самых интересных театральных премьер этой осени в Москве

Рецензии на спектакли >>
19 августа 2017
С корабля - на бал, с дачи - на премьеру. Не все театры летом берут тайм-аут, но осенью афиша, разумеется, насыщеннее - разбегаются глаза, кошелек молит о пощаде, культурный досуг всё сложнее впихнуть в прокрустово ложе трудовых будней и домашней рутины. Для тех, кто еще не определился с театральными планами, мы составили шпаргалку по осенним премьерам, а также выбрали десять спектаклей, поставленных весной или летом. Они тоже новые, и есть шанс не быть затоптанным тёртыми театралами, которые спешат увидеть постановку первыми.

Премьеры:

Старый дом

«Старый дом», Центр драматургии и режиссуры
Новый худрук ЦДР Владимир Панков продолжает переосмыслять наследие Алексея Казанцева (основателя театра), взявшись за его пьесу «Старый дом» - советскую «Ромео и Джульетту». Здесь же Панков, вероятно, вновь отправится в саундраматическое путешествие сквозь эпохи: дом, в котором живут молодые влюбленные, их родители и другие граждане (одну из ролей играет Елена Яковлева) видел Толстого, разные витки советской эпохи, а теперь дожил до нового времени.
5-6 сентября


«Веселые времена», МХТ им Чехова
Тренд на конвертацию фильмов в спектакли не ослабевает: Михаил Рахлин решил перенести на подмостки комедию Эрнста Любича «Ниночка», где очень строгая партработница Нина Якушева (Грета Гарбо) отправляется во Францию, чтобы образумить поддавшихся европейским соблазнам эмиссаров, но и к ней Париж находит подход.
7-8 и 20 сентября


Сны господина де Мольера

«Проклятый север», «Мастерская Петра Фоменко»
Двухчасовое театральное сочинение стажеров Мастерской, стремящееся расслышать настоящую жизнь среди сбитых изб и возле покоя Белого моря, коротких встреч и несчастливых влюбленностей. В основе - рассказы Юрия Казакова, автор идеи - Денис Аврамов, поставила - Полина Айрапетова, ученица Крымова и Каменьковича.
7-8, 11, 30 сентября, 2 октября


«Сны господина де Мольера», Ленком
Ни один театральный сезон (и даже квартал) не обходится без Булгакова: пока в других театрах идет «Зойкина квартира» и «Мастер и Маргарита» (см. ниже), Павел Сафонов, поставивший в Вахтанговском «Чайку» и «Калигулу», взялся за «Кабалу святош». На сцене - Игорь Миркурбанов, Виктор Вержбицкий и Анна Большова, за музыку и художественное решение отвечают соратники Римаса Туминаса - сценограф Мациус Яцовскис и композитор Фаустас Латенас.
13-14, 25 сентября, 6, 15, 27 октября, 2, 19, 29 ноября

Не от мира сего

«Не от мира сего», Театр имени Пушкина
Еще один проект, выросший из «Режиссерской лаборатории», как и недавно показанная на Малой сцене «Гардения», - история про четыре поколения польских женщин. «Не от мира сего», поставленный Екатериной Половцевой («Осенняя соната» в Современнике) по последней пьесе Островского, так же всматривается в непростой клубок семейных отношений. Режиссерская оптика подразумевает, что не только добродетельная Ксения Васильевна (Анастасия Лебедева), встретившаяся с разномастными родственниками, не от мира сего, но и все они по-своему примечательны.
13-14 сентября


«Безприданница», театр «Школа драматического искусства»
Режиссер и художник Дмитрий Крымов вновь обращается к Островскому после «О-й. Первая любовь», где некоторые женские роли исполнили актеры (и наоборот). С фирменной иронией (см. название) он обещает продемонстрировать, что Лариса Дмитриевна (Мария Смольникова) - «русская Кармен», а сама пьеса - черная комедия дель арте.
14-17 сентября, 10, 13-15 октября

Маленькие трагедии

«Маленькие трагедии», Гоголь-центр
За последние несколько месяцев Кирилл Серебренников, и без того один из самых резонансных режиссеров современной России, получил впечатляющую пиар-кампанию: арест директора театра Малобродского, отмена/перенос балета «Нуреев» и международная премия «Новая театральность». «Маленькие трагедии» - достойная реакция на пертурбации в родном отечестве: Серебренников вновь обратился к пушкинскому циклу (ставил его в Ростове на заре карьеры) и позвал в довесок к труппе рэпера Хаски, чтобы поговорить о болезненных функциях художника (от которого в России всё чаще требуют елея).
15-17 сентября, 28-29 октября


«10 дней, которые потрясли мир», Музей Москвы
30 августа в Музее Москвы открывается выставка «Век Юрия Любимова», приуроченная к столетию мастера. Было бы странно оставить подобное мероприятие без спектакля, поэтому музей пригласил Максима ДиденкоЧерный русский», «Чапаев и Пустота»), который поставил спектакль-шествие - оммаж одноименной постановке Любимова и своего рода экскурсия по его творчеству. Сам Диденко относит спектакль к категории site-specific - не последнюю роль будет играть пространство выставки и музея. Исполнители уже привычно - актеры мастерской Брусникина.
29 сентября - 8 октября

Виктор Рыжаков

«Волшебная гора», Электротеатр Станиславский
Скандалы гремят, Богомолов ставит: стоит отрубить ему одну голову («Князь»), как вырастает три - «Дракон» и «Мужья и жены» в МХТ, а теперь top secret проект по Томасу Манну в Электротеатре под руководством экспериментатора Бориса Юхананова. Известно, что Константин Богомолов задействует ведущую актрису Елену Морозову (еще бы!), а вот привычного взрыва негодования ждать не стоит - в Электротеатре одна из самых подготовленных публик столицы.
2-5 октября, 27-30 ноября


«Солнечная линия», Театральный центр им. Мейерхольда
Виктор Рыжаков вновь ставит Ивана Вырыпаева: Юлия Пересильд и Андрей Бурковский разыграют одну из новейших пьес драматурга - про многослойное непонимание людей на примере пары, которая решает засветло выяснить отношения. Читка «Солнечной линии» с аншлагом прошла на «Любимовке»-2015, этим летом не меньшей популярностью пользовалась читка Рыжакова, поэтому перед премьерой (она в ноябре) можно будет услышать её еще раз. В начале осени ЦИМ повторит «Рыжаков читает Вырыпаева» (8 сентября).
30 ноября, 1 декабря



Спектакли, уже вышедшие в этом году:

Remote Moscow

Remote Moscow
Совместный проект Rimini Protokoll и импресарио Федора Елютина - аудиопроменад-спектакль, что-то среднее между экскурсией и повседневностью: группа зрителей ходит по Москве, слушает голос в наушниках, познают город и его режиссуру.
Четверг-пятница, суббота-воскресенье - до конца сентября (подробности на сайте).


«Человек из Подольска», Театр.doc
Абсурдистски-реалистичный спектакль Михаила Угарова по тексту Дмитрия Данилова про интеллектуалов в отделении полиции, которые вынуждены отвечать не на протокольные, но на философские вопросы.
16 и 25 сентября

Мужья и жены

«Изгнание», Театр им. Маяковского
Третий совместный проект худрука театра Миндаугаса Карбаускиса и драматурга Марюса Ивашкявичюса («Кант», «Русский роман») про амбициозного мигранта Бена (Вячеслав Ковалев), который приезжает в Лондон и пытается выбиться в люди (не без помощи Фредди Меркьюри).
27 августа, 15 и 24 сентября, 1 и 21 октября


«Мужья и жены», МХТ им Чехова
Богомолов сделал из одноименной трагикомедии Вуди Аллена про развод и бессмысленность перемен спектакль с Игорем Гординым и Дарьей Мороз.
31 августа, 1 и 28 сентября

Цирк

«Цирк», Театр Наций
Ретро-футуристический спектакль Максима Диденко по мотивам одноименного фильма с Любовью Орловой - красочная клоунада с Ингеборгой Дапкунайте в главной роли.
7-8 сентября, 20-21 октября


«Капитан Фракасс», «Мастерская Петра Фоменко»
Комедия дель артэ про барона, ставшего бродячим артистом из-за любви, по одноименному приключенческому роману Теофиля Готье в постановке художественного руководителя театра Евгения Каменьковича.
12, 28 сентября, 6, 24 октября

Салемские ведьмы

«Салемские ведьмы», Театр на Малой Бронной
Худрук театра Сергей Голомазов поставил пьесу Артура Миллера с извечным и актуальным сейчас, как никогда, сюжетом «охота на ведьм», то есть преследованием инакомыслия.
8, 22 сентября, 1, 28 октября


«Бы», Практика
Ёмкая и многослойная история про отношения матери с сыном (Людмила Трошина и «брусникинцы»), поставленная Дмитрием Соколовым по собственной пьесе.
Рецензия
19-20 сентября

Олимпия

«Олимпия», Центр имени Вс. Мейерхольда
Павел Данилов с «рыжаковцами» (он же «Июльансамбль») ставит пьесу Ольги Мухиной, начинающуюся с Олимпиады-80 и завершающуюся Олимпиадой в Сочи. В основе спектакля излюбленный приём мастера (Рыжакова): молодые актеры всматриваются в известные им штампы об эпохе и пытаются найти её человеческое лицо.
18-19 сентября


«Мастер и Маргарита», Студия театрального искусства
Худрук театра Сергей Женовач поставил «шизофрения в двух частях», стремясь не проиллюстрировать роман Булгакова, но сотворить сценическую реальность, передающую его замысел (для этого сверялись с черновиками и разными редакциями «Мастера и Маргариты»).
14-15, 30 сентября

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