Remote Moscow: Театр как осознанное сновидение

Remote X - спектакль-прогулка, проект театрального коллектива Rimini Protokoll (Штефан Кэги, Даниэль Ветцель и Хельгард Хауг), родившийся в 2002 году и с тех пор обживший многие города (Берлин, Нью-Йорк, Лиссабон и другие). Собравшаяся на него группа участников до 50 человек отправляется в путешествие то ли по городу, то ли по собственным мыслям, то ли по волнам совместного переживания. Спокойный голос объясняет им в наушники, куда идти, о чем думать и иногда - что делать в общественных местах.
Remote Moscow - второй сезон спектакля в столице (в Санкт-Петербурге прошло уже три, всего лицензия куплена для обоих городов на пять лет). В этом году прогулки променад-спектакля закончатся 30 сентября, но о нём интересно поразмышлять и в режиме постскриптума. К тому же Remote Moscow еще вернется в следующем году и, в отличие от других долгоиграющих спектаклей, не выдохнется, потому что не зависит от актерской игры. Единственное - любой экспириенс (а Remote, в первую очередь, предоставляет переживание) красен неопределенностью и свежестью восприятия. Лучше один раз увидеть.
Remote Moscow начинается на Миусском кладбище - уже ранней осенью вечерняя прогулка здесь плавно перетекает в ночную. Механический женский голос в наушниках представляется Миленой и предлагает выбрать могилу и посмотреть на надгробный камень - кому он принадлежит, сколько лет прожил человек, старше он тебя или младше. В течение спектакля вам предложат обратиться к разным экзистенциальным вопросам в максимально непринужденной форме, перемещая группу, или «стаю», как называет зрителей голос, к соседней церкви, на вокзал и далее по списку. Было бы подло всё пересказывать.
Главный козырь Remote X - его многослойность и многофункциональность. Проект Rimini Protokoll вписывается в уже сравнительно обжитую концепцию, что спектакль возможен и без сцены (театра), и без актеров. Иммерсивная (в каком-то смысле) постановка, спектакль-променад, спектакль-экскурсия, спектакль-видеоигра. Несколько лет назад вышла, например, близкая по механике The Stanley Parable
, где закадровый голос рассказывал игроку, что произошло и что делать, а тот решал - довериться голосу или поступить по-своему.
Тут к Remote Moscow можно предъявлять определенные претензии: некоторый геймерский опыт мгновенно вычисляет и нейтрализует фигуру ненадежного рассказчика, опыт современного человека не позволяет поверить в механический голос как в сверхразумный искусственный интеллект, опыт определенного наблюдения за повседневностью и размышления о происходящем вокруг - сильно понижает ценность тех прекрасных и полезных трюизмов, которые изрекает Милена. И это единственное уязвимое место Remote Moscow: любой экспириенс красен неопределенностью и свежестью восприятия. Кого-то захватят с головой те ловушки, сюжеты и мысли, что заложил драматург Штефан Кэги на маршруте Йорга Кареннбауэра, на ком-то спектакль сработает иначе. В конце концов, это и своего рода терапия, и опыт актерствования (то есть проживания момента публично), и экскурсия по симпатичному «закулисью» Москвы, и совместное переживание с незнакомыми людьми, и размышление о некотором массовом действе, которое создает между незнакомцами краткосрочную и призрачную связь.
Несмотря на нарушение одних конвенций (отсутствие подмостков и актеров), Remote Moscow все-таки стремится соответствовать другим: например, погрузить зрителя в некоторый транс, то есть открыть своего рода иную реальность, которая проглядывает сквозь знакомое. И спектакль совсем не портит, если смотреть его не как грезу, но как осознанное сновидение. Вдобавок, как бы авторы ни стремились заигрывать с технологиями на уровне исполнения и размышлений, это в большей степени роад-трип про духов и про душу, не случайно тема божественного и человеческой конечности всплывает чаще прочих. Как в «Прометее
» Ридли Скотта
: чтобы понять искусственный интеллект, стоит разобраться со своим.
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