Черная русская: «Беги, Алиса, Беги» в Театре на Таганке

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«Старый дом» в ЦДР: И в вечном сговоре с людьми

Валерий Печейкин и Хуго Эрикссен отряхивают классика от музейной пыли

«Бетховен» в театре «Практика»: Youtube в музее

19 августа 2017

Первый звонок: 10 самых интересных театральных премьер этой осени в Москве

И еще 10 спектаклей, которые выпустили раньше, но они всё ещё свежие