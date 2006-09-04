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Предшественник Министерства культуры

1 января
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1 января 1936
1 января был создан Комитет по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР, предшественник будущего Министерства культуры. Новый государственный орган был призван осуществлять жесткую систему руководства художественной культурой. В Комитет входили: входили: Главное управление театров, Главное управление музыкальных учреждений, Главное управление цирков и другие.
Возглавил Комитет Платон Михайлович Керженцев, партфункционер, руководивший перед этим Всесоюзным радио. Через два года его обвинят в недостаточной активности при разгроме "формалистического театра Мейерхольда" и он будет изгнан с занимаемой должности. На смену ему придет Михаил Борисович Храпченко, которого сделают позже академиком и лауреатом Ленинской премии.
В 1948 году снят с должности, как "не обеспечивший правильного руководства Комитетом".
В 1953 году Комитет был преобразован в Министерство культуры СССР.
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