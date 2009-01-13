«Предательство». Репетиции

анонс

В Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского 3 июня 2011 года прошла премьера спектакля «Женщина из Берлина».

Премьера в Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского - «Женщина из Берлина»

3 февраля 1935

Премьера «Египетских ночей»

В феврале 1935 года состоялась премьера «Египетских ночей» - сценической композиции А. Я. Таирова по В. Шоу, А. С. Пушкину, В. Шекспиру.