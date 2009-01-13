«Предательство». Репетиции

В театре им. К.С.Станиславского Владимир Мирзоев
готовит новый спектакль по пьесе Гарольда Пинтера
- «Предательство»
. В постановке заняты всего три актера (что, впрочем, обычно для Мирзоева
...): Анна Чурина
(Эмма), Андрей Мерзликин
(Джерри), Максим Суханов
(Роберт). Художник - Алла Коженкова
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В классический любовный треугольник добавлено хичкоковское
ожидание ужаса. Кажется, в мире героев пьесы наэлектризован даже воздух. Впрочем, история рассказана в обратной последовательности, поэтому сюжет о супружеской неверности соединяет отчаянную обыденность с абсурдом, где смешное и страшное легко меняются местами.
Владимир Мирзоев
: «Эта история про любовь, предательство, адюльтер. Думаю, у каждого в жизни, в той или иной форме, этот сумасшедший дом случался. Но пьеса весьма небанальна. Вообще у Пинтера есть свойство понимать человеческую природу на фрейдистский манер – через интерпретацию сексуальности. Это все имеет отношение к базовым вещам, к архетипам. Поэтому в «Предательстве»
на, казалось бы, простой модели любовного треугольника можно испытать на прочность самые глубинные свойства нашего подсознания..
Анна Чурина
: «В пьесе Пинтер очень интересно раскрывает тему предательства: однажды появившись в жизни, оно начинает все разъедать вокруг себя, проникает в самые глубины существа и человеку очень сложно остановиться. В каждой новой сцене, за каждой фразой и каждым поворотом событий, мы видим новое предательство, новое отступление от правды и своего естества. Люди всегда мучаются вопросом, что делать в данной ситуации? Тема эта всегда остается актуальной, и мы предлагаем свою версию «разрушения». Роль Эммы, безусловно, подарок для актрисы. Очень интересно сыграть женщину, с постоянно меняющейся природой, разрывающуюся между двумя мужчинами. Тем более, что работа с такими партнерами и таким режиссером приносит колоссссальное удовольствие и профессиональный рост».
Андрей Мерзликин
: «Мне интересны психологические ужасы, которыми герои этого произведения одаривают друг друга, изучая себя и границы своего несовершенства. Мой персонаж терпеливо и безжалостно испытывает себя, и познает себя, узнав о том, что его любимая жена и его лучший друг его предают. Конечно, эта пьеса интересна еще и с точки зрения исследования очень разных типов личности. История предательства здесь показана вне времени и пространства, а значит, она могла произойти совсем недавно, для кого-то даже вчера».
Максим Суханов
: «Мне интересно разгадывать те коллизии, которые происходят с героями. В пьесе есть, на мой взгляд, присутствует необычное напряжение. С каждой минутой оно нарастает за счет обратной хронологии. Внутреннее развитие моего персонажа ведет его от конца истории к еще большему концу личности. В этом смысле, пьеса интересна еще и с точки зрения исследования интровертных типов психики. История предательства здесь показана вне времени и пространства, а значит, она могла произойти совсем недавно, для кого-то даже вчера.
Премьера спектакля намечена на 27 и 28 февраля 2009 года.
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