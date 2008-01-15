VII Московский международный фестиваль искусств им. С. Михоэлса

анонс

23 июля 2007

Все флаги будут в гости к нам...

С 30 сентября по 11 октября в Петербурге проходит VI Международный театральный фестиваль "Балтийский дом". Основной темой фестиваля объявлен "Польский акцент" - в афишу включены спектакли ведущих польских театров, но, кроме польских, с гастролями приехали и другие европейские театры.