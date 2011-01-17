Благотворительный концерт "НЕРоВНоДЫШаЩИЕ" в поддержку Игоря Шмакова прошел в Театральном Центре "На Страстном" 17-го января 2011 года.
В программе концерта приняли участие Артисты театра и кино:
Светлана Светличная, Людмила Касаткина, Федор Чеханков, Александр Олешко, Светлана Ходченкова, Наталья Гудкова, Виктория Макарская, Анна Багмет, Виталий Гребенников, Вячеслав Манучаров, Мария Бурляева, Кристина Ра, Андрей Назимов, Дмитрий Миллер, Сергей Загребнев, Оксана Киселева и многие другие.
При участии музыкальных групп :
"Dr.Lector" (арт-рок), "Дятлы" (рок), "LA" (арт-поп), "Анатомия Души" (поп-рок), "BAGMET" (джаз-рок), "Bulava" (арт-поп), "Чинтамани" (рок) и другие.
Цель концерта - помощь тяжело больному молодому артисту Игорю Шмакову.
Собранные средства были переданы для оплаты лечения артиста Игоря Шмакова.
Ведущие вечера: Александр Олешко и Анна Багмет.
Поддержка:
1. Группа компаний "BGMT Entertainment"
2. Театральный Центр "На Страстном"
3. Благотворительный Фонд Мироновых "Артист"
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