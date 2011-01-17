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Благотворительный концерт НЕРоВНоДЫШаЩИЕ

17 января
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17 января 2011
Благотворительный концерт "НЕРоВНоДЫШаЩИЕ" в поддержку Игоря Шмакова прошел в Театральном Центре "На Страстном" 17-го января 2011 года.
В программе концерта приняли участие Артисты театра и кино:
Светлана Светличная, Людмила Касаткина, Федор Чеханков, Александр Олешко, Светлана Ходченкова, Наталья Гудкова, Виктория Макарская, Анна Багмет, Виталий Гребенников, Вячеслав Манучаров, Мария Бурляева, Кристина Ра, Андрей Назимов, Дмитрий Миллер, Сергей Загребнев, Оксана Киселева и многие другие.
При участии музыкальных групп :
"Dr.Lector" (арт-рок), "Дятлы" (рок), "LA" (арт-поп), "Анатомия Души" (поп-рок), "BAGMET" (джаз-рок), "Bulava" (арт-поп), "Чинтамани" (рок) и другие.
Цель концерта - помощь тяжело больному молодому артисту Игорю Шмакову.
Собранные средства были переданы для оплаты лечения артиста Игоря Шмакова.
Ведущие вечера: Александр Олешко и Анна Багмет.
Поддержка:
1. Группа компаний "BGMT Entertainment"
2. Театральный Центр "На Страстном"
3. Благотворительный Фонд Мироновых "Артист"
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Юлия АвшароваЮрий АнпилоговАнна БагметМария БурляеваВиталий ГребенниковНаталья ГудковаСергей ЗагребневЛюдмила КасаткинаОксана КиселеваВячеслав МанучаровДмитрий МиллерАндрей НазимовАлександр ОлешкоСветлана СветличнаяСветлана ХодченковаФёдор ЧеханковИгорь Шмаков
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Театральный Центр «На Страстном»

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Благотворительный концерт НЕРоВНоДЫШаЩИЕ фотографии
Благотворительный концерт НЕРоВНоДЫШаЩИЕ фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Лина Данилова (Москва)   10.01.2011 - 09:48
Заранее билеты надо выкупать или просто перед началом? читать далее>>
№ 2
серж труманян (Москва)   12.12.2010 - 14:31
Надо пойти! читать далее>>
№ 1
СВЕТЛАНА01 (МАНЧЕСТЕР)   11.12.2010 - 02:59
Я очень надеюсь что Игорю момогут. Игорь, удачи тебе! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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