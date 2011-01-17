Благотворительный концерт НЕРоВНоДЫШаЩИЕ

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Новый сезон театра МОСТ открылся двумя премьерами - «Дежавю» (по пьесе М. Бермана) и «Аттракцион» (по роману «Взятие Измаила»).

31 августа 2010

Владимир Путин учредил грант для поддержки творческих проектов Театра Российской Армии

Президент России Владимир Путин учредил грант для поддержки творческих проектов Театра Российской Армии, сообщила пресс-служба Кремля. На эти цели предусмотрено выделение более 51 миллиона рублей в год, грант рассчитан на три года, говорится в указе президента РФ.