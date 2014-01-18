«Маскарад». Телевизионная премьера

анонс

12 мая 2010 Третий Всероссийский фестиваль особых театров «Протеатр» С 24 по 30 сентября в Москве прошел Третий Фестиваль особых театров «Протеатр». «Особыми» их называют потому, что играют в них люди с особенностями развития, то есть имеющие разные формы инвалидности.

19 мая 1953 Об ослаблении идеологического контроля Записка Отдела науки и культуры ЦК КПСС об «ослаблении идеологического контроля за содержанием и качеством исполнения репертуара».

18 июня 2011 "Бедный Уильямс": премьера Центра драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина Антиутопия-буфф, материализовавшаяся после прочтения пьесы Т. Уильямса «Прекрасное воскресенье для пикника».