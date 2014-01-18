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«Маскарад». Телевизионная премьера

18 января
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18 января 2014
18 января 2014 года в 20.05 на телеканале «Театр» показана премьера телевизионной версии спектакля Тверского академического театра драмы (запись 2013 года) по драме в стихах М. Ю. Лермонтова «Маскарад».
«Маскарад». Телевизионная премьера
Экспертный Совет Министерства культуры РФ отобрал 200 лучших спектаклей России для пополнения культурного наследия страны. Среди них отобран спектакль Тверского академического театра драмы «Маскарад». Автор театральной постановки и режиссуры - народная артистка России В. А. Ефремова.
«Маскарад». Телевизионная премьера
Евгений Александрович Арбенин - игрок в прошлом, человек, совершивший немало зла, ведомый чувством мести и ненависти: «Везде я видел зло и, гордый, перед ним нигде не преклонился». Но встреча с Ниной неожиданно меняет его жизнь. Эта женщина вдохнула в него радость любви, зародила в нем мечту о счастье, заставила его поверить в возможность добродетели. Арбенин принимает эти другие законы. Но новая жизнь наносит удар в самое сердце - уверенность в измене жены. И коварные силы зла вновь настигают его. Роковое стечение обстоятельств, принятое Арбениным за истину, приводит его к краху и смерти. «Прочь, добродетель: я тебя не знаю, я был обманут и тобой, и краткий наш союз отныне разрываю...»
«Маскарад». Телевизионная премьера
Режиссер – Эдуард Пальмов
Операторы: Михаил Кожевников, Борис Андриевский
Производство: телекомпания «Альма-матер»
Год – 2014
Действующие лица и исполнители:
Арбенин Евгений Александрович - нар. арт. К. Г. Юченков
Нина, жена его - арт. А. А. Панкова
Князь Звездич - арт. А. А. Павлишин
Баронесса Штраль - арт. Д. А. Плавинская
Казарин Афанасий Павлович - засл. арт. А. Е. Журавлев
Неизвестный - нар. арт. А. А. Чуйков, арт. Б. П. Михня
Шприх Адам Петрович - арт. Н. С. Березкин, засл. арт. В. О. Кулагин
Хозяин бала - засл. арт. Б. Н. Лифанов
Хозяйка бала - нар. арт. И. В. Андрианова
Хозяин игорного дома - нар. арт. В. Д. Чернышов
1-й понтер - арт. Т. Н. Кузьмин
2-й понтер - засл. арт. Г. Н. Пономарев
3-й понтер - засл. арт. З. Х. Мирзоев
4-й понтер - арт. Б. П. Михня
5-й понтер - арт. А. М. Великотный
Генерал - засл. арт. Н. П. Бутрехин
Чиновник - арт. А. А. Сафронов
Доктор - арт. В. А. Грибков
Слуга Арбенина - арт. Е. Г. Романов
Слуга князя Звездича - арт. М. А. Мельник
Слуга Игорного дома - арт. Д. С. Новоселов
Горничная Нины - арт. В. Ю. Козлова, арт. Е. А. Голубева
Горничная баронессы Штраль - арт. Я. В. Голубева
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«Маскарад». Телевизионная премьера фотографии
«Маскарад». Телевизионная премьера фотографии
«Маскарад». Телевизионная премьера фотографии
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№ 3
mysa20   5.04.2014 - 09:30
Ну, кому как. Вкусы у всех разные. А ваша фраза "пишут всякие невежды" тут лишняя. ... читать далее>>
№ 2
Anntee (Тверь)   3.04.2014 - 23:36
"mysa20" - Какой тёмный человек. Тверской театр драмы один из лучших. И "Маскарад" восхитительный спектакль. Пишут всякие невежды.. читать далее>>
№ 1
mysa20   22.03.2014 - 17:30
лучше бы показали версию спектакля Маскарад театра Вахтангова, а не какого-то там Тверского академического театра драмы. лично я смотреть не буду. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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