«Маскарад». Телевизионная премьера

18
января 2014
года в 20.05
на телеканале «Театр»
показана премьера телевизионной версии спектакля Тверского академического театра драмы
(запись 2013
года) по драме в стихах М. Ю. Лермонтова «Маскарад»
.
Экспертный Совет Министерства культуры РФ
отобрал 200
лучших спектаклей России для пополнения культурного наследия страны. Среди них отобран спектакль Тверского академического театра драмы «Маскарад». Автор театральной постановки и режиссуры - народная артистка России В. А. Ефремова
.
Евгений Александрович Арбенин - игрок в прошлом, человек, совершивший немало зла, ведомый чувством мести и ненависти: «Везде я видел зло и, гордый, перед ним нигде не преклонился»
. Но встреча с Ниной неожиданно меняет его жизнь. Эта женщина вдохнула в него радость любви, зародила в нем мечту о счастье, заставила его поверить в возможность добродетели. Арбенин принимает эти другие законы. Но новая жизнь наносит удар в самое сердце - уверенность в измене жены. И коварные силы зла вновь настигают его. Роковое стечение обстоятельств, принятое Арбениным за истину, приводит его к краху и смерти. «Прочь, добродетель: я тебя не знаю, я был обманут и тобой, и краткий наш союз отныне разрываю...»
Режиссер – Эдуард Пальмов
Операторы: Михаил Кожевников
, Борис Андриевский
Производство: телекомпания «Альма-матер»
Год – 2014
Действующие лица и исполнители:
Арбенин Евгений Александрович - нар. арт. К. Г. Юченков
Нина, жена его - арт. А. А. Панкова
Князь Звездич - арт. А. А. Павлишин
Баронесса Штраль - арт. Д. А. Плавинская
Казарин Афанасий Павлович - засл. арт. А. Е. Журавлев
Неизвестный - нар. арт. А. А. Чуйков
, арт. Б. П. Михня
Шприх Адам Петрович - арт. Н. С. Березкин
, засл. арт. В. О. Кулагин
Хозяин бала - засл. арт. Б. Н. Лифанов
Хозяйка бала - нар. арт. И. В. Андрианова
Хозяин игорного дома - нар. арт. В. Д. Чернышов
1-й понтер - арт. Т. Н. Кузьмин
2-й понтер - засл. арт. Г. Н. Пономарев
3-й понтер - засл. арт. З. Х. Мирзоев
4-й понтер - арт. Б. П. Михня
5-й понтер - арт. А. М. Великотный
Генерал - засл. арт. Н. П. Бутрехин
Чиновник - арт. А. А. Сафронов
Доктор - арт. В. А. Грибков
Слуга Арбенина - арт. Е. Г. Романов
Слуга князя Звездича - арт. М. А. Мельник
Слуга Игорного дома - арт. Д. С. Новоселов
Горничная Нины - арт. В. Ю. Козлова
, арт. Е. А. Голубева
Горничная баронессы Штраль - арт. Я. В. Голубева
обсуждение >>