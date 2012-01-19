Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Калека с Инишмана» в Театре на Таганке

19 января
Все года

Театральная хроника >>
19 января 2012
Впервые в Театре на Таганке - пьеса современного Ирландского драматурга Мартина МакДонаха. За рубежом МакДонаха давно уже называют «театральной сенсацией Европы», «чудом современной сцены» и «главным драматургом 21-го века». Российские театры тоже оказались под воздействием МакДонаховской магии - всего лишь за семь лет в России появилось более 100 постановок по его пьесам. Спектакль «Калека с Инишмана» в Театре на Таганке поставил приглашенный режиссер Сергей Федотов (основатель и руководитель Пермского театра «У Моста»), которого называют первооткрывателем МакДонаха для Российской сцены.
Уникальность этой пьесы таится в ярких оригинальных характерах, в виртуозно написанных диалогах, неожиданных ситуациях, которые постоянно держат зрителя в напряжении и, наконец в особом парадоксальном юморе МакДонаха. Персонажи его существуют в манере и логике, в которых отзываются многие кинематографические традиции. И любимые герои-маргиналы из фильмов братьев Коэнов, и чудаки из фильмов Феллини, и буйные цыгане Эмира Кустурицы. МакДонаховские герои наследуют у этих режиссеров очень сложное для воссоздания на сцене мироощущение – «необычайную детскую наивность» при внешней жесткости, даже брутальности своих героев.
Сергею Федотову, одному из немногих режиссеров, удается воплотить на сцене достоверность и жизненность странных макдонаховских «чудиков».
Действие пьесы происходит в 1934 году. Жители ирландского острова Инишман привыкли к неспешному размеренному укладу. Но однажды их жизнь в этом богом забытом месте буквально взрывается из-за грандиозного события: на соседний остров приезжает съемочная группа из Америки, которая снимает фильм о жизни островитян и покажет его во всем мире…. К изумлению всех, сниматься приглашают местного калеку Билли…
В спектакле заняты: Татьяна Сидоренко, Маргарита Радциг, Дмитрий Высоцкий, Марина Полицеймако и др.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Дмитрий ВысоцкийМарина ПолицеймакоМаргарита Радциг-АлександроваТатьяна Сидоренко
театры
Театр на Таганке

фотографии >>
«Калека с Инишмана» в Театре на Таганке фотографии
«Калека с Инишмана» в Театре на Таганке фотографии
«Калека с Инишмана» в Театре на Таганке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 14
Максим1 (Москва)   9.12.2012 - 01:29
Был сегодня на спектакле. Такой тонкий юмор и простота ирония (в том числе и над самими собой:)) одновременно подкупают.Трогает до глубины души. Все персонажи стали будто родные тебе, такие искренние открытые... читать далее>>
№ 13
Гаусберта Эннарден   23.01.2012 - 19:26
Первым МакДоноховским спектаклем, посмотренным мной, стал "Сиротливый Запад". Он оказался интересным, и даже близким мне, несмотря на то, что действие происходит в далекой Ирландии. О "Калеке... читать далее>>
№ 12
SAFIROD (Пермь)   23.01.2012 - 18:43
а мне понравилось. особенно момент когда боби с гордостью произнес фразу«Видно Ирландия – не такая уж дыра, если в нее едут цветные!» читать далее>>
№ 11
Некто (из Перми)   23.01.2012 - 14:31
Очень, очень понравился спектакль))) поставлен и сыгран просто мастерски, смотрела не отрываясь и хочу сходить ещё)) Большое спасибо Сергею Павловичу Федотову за его прекрасную поставку) читать далее>>
№ 10
микита (санкт-петербург)   22.01.2012 - 18:57
Спектакль интересен, очень тонкие актерские работы. Особенно Высоцкий, такой его Билли трогательно и смешно, мамаша, такой типаж, так замечательны ее реплики... Чувствуется Ирландия... КЛАССНО! читать далее>>
Всего сообщений: 14
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

"Унижением и болью вырвали мое признание..."

"Унижением и болью вырвали мое признание..."

Постановление об аресте Всеволода Мейерхольда подписал лично нарком Берия. В числе обвинений, предъявленных ему на первом же допросе, помимо "преступной связи" с писателями Борисом Пастернаком, Ильей Эренбургом и Юрием Олешей, значилась "работа на японскую, на литовскую разведку".
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Свечников
15 января ушёл из жизни актёр Владимир Свечников.
Юрий Соловьёв
14 января ушёл из жизни актёр Юрий Соловьёв.
Эльдар Кулиев
14 января ушёл из жизни сценарист Эльдар Кулиев.
Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.

День рождения >>

Павел Борискин
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Ксения Десни
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Юрий Стосков
Алла Юганова
Алессандро Абер
Фелисити Джонс
Хавьер Камара
Логан Лерман
Отто Меллис
Гай Мэдисон
Типпи Хедрен
все родившиеся 19 января >>

Премьеры ТВ

Бюро
16 января
Первый канал
Паутина-10
16 января
НТВ
Склифосовский. Реанимация
16 января
Россия 1
Весь этот джем
20 января
ТВЦ
Одиночество
21 января
Россия 1
Один против всех
23 января
НТВ

ревью