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Зимняя сказка в Малом

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2 января 2009
Фонд содействия возрождению и развитию культурного и духовного наследия «Малый театр» возобновил традицию новогодних представлений на сцене старейшего театра страны.
В дни школьных каникул, со 2 по 10 января 2009 года, Государственный академический Малый театр России пригласил детей на новогодние спектакли в рамках программы «Зимняя сказка в Малом». Театр предложил две постановки: «Сказка о царе Салтане» на основной сцене и «Снежная королева» на сцене филиала.
«Зимняя сказка в Малом» - прекрасный подарок ребенку к Новому году и Рождеству.
«Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина
Основная сцена (Театральная площадь, 1/6)
С произведениями Пушкина можно начинать знакомиться с самого раннего детства. В спектакле «Сказка о царе Салтане» гармония пушкинского стиха сочетается с яркими режиссерскими и актерскими находками, многочисленными музыкальными номерами, феерическими декорациями и костюмами.
Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России В.Н. Иванов
Художник-постановщик – заслуженный работник культуры России А.К. Глазунов
Художник по костюмам – К.С. Шамрин
Композиторы – заслуженный деятель искусств России Г.Я. Гоберник и Э.Я. Глеизер
Главный художник – народный художник России Э.Г. Стенберг
В главных ролях – В. Коняев, В. Светлова, К. Блохина, Т. Рыжова, Л. Кичанова, В. Зотов, Д. Подгорная и другие

«Снежная королева» Е. Шварца (по Г.Х. Андерсену)
Сцена филиала (Большая Ордынка, 69)
Эта прелестная сказка Андерсена, переложенная для театра Евгением Шварцем, – один из самых любимых зрителями детских спектаклей Москвы. Юные зрители приходят в восторг, когда видят, как на их глазах расцветает и вянет розовый куст, как летят по вечернему небу сани Снежной королевы, как танцуют весёлые Ворон и Ворона...
Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России В.Н. Иванов
Сценография и костюмы – заслуженный работник культуры России А.К. Глазунов
Композитор – В.И. Мороз
В спектакле использованы фрагменты музыки композитора – заслуженного деятеля искусств России С.П. Баневича.
В главных ролях — Л. Юдина, Л. Щербинина, Е. Солодова, В. Бабятинский, Т. Скиба, Г. Подгородинский и другие
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