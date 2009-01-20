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ЦДР: Январские премьеры

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20 января 2009
В январе «Центр Драматургии и Режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина» представил зрителю две премьеры - «Стаю птиц» Антонины Красновой и «Толкователь Апокалипсиса» Алексея Янковского.
20 января
Спектакль-акция (проект Антонины Красновой)"Стая птиц" в жанре современной хореографии по мотивам одноимённой повести Тонино Гуэрра «Стая птиц»
Постановка и хореография - Антонина Краснова
Музыка: Y. Tiersen, R. Sakamoto и др.
Музыкальный дизайн: Владимир Каем, Ричард Норвила
Видео дизайн: Андрей Быков, Николай Наумов, Юрий Скирда. Свет: Юрий Скирда
Костюмы: Анастасия Безгодкова, Елена Басова
Исполнители: Анастасия Безгодкова, Евгения Андрианова, Павел Жуков.
Он и она (муж и жена) – два главных героя, но есть и третий, который не столько персонаж, сколько метафора, воплощение стихии и хаоса.
Он – человек странной профессии: собиратель шумов. Звук собственных шагов в разрушенном землетрясением городе, этнографические мотивы, шум падающего снега, крик дикой утки.
Стая птиц – выразительная метафора, воплощающая стремление героев к освобождению и нашедшая выражение в финальной сцене, которая вытекает из предыдущих, и выходит за пределы сцены, размыкая пространство.

23 января
Спектакль-акция (в рамках экспериментальной программы ЦДР)«Толкователь Апокалипсиса». Автор пьесы - Клим
Режиссер-постановщик - Алексей Янковский
Актер - Алексей Багдасаров
«Толкователь Апокалипсиса» - неожиданный, почти веселый, почти анекдотичный, но одновременно «по-достоевскому» сложный спектакль. Откровенный монолог о том, как не променять свое страдание на всеобщее счастье.
«Толкователь Апокалипсиса» - это встреча человека с «несказанным», неожиданно воплощающая пророчество о Великом Инквизиторе из «Братьев Карамазовых». Великий Инквизитор приходит и обещает взять у человека его крест, отнять у него его голос, его страдание, его радость, его индивидуальный путь самопознания, а взамен дать сытое убожество духа, иллюзию счастья.
Клим: «Театр - по Климу - это антропологическое исследование. Там, внутри, такая же бесконечность, как и снаружи. Это пространство, которое существует между мужчиной и женщиной, между Богом и человеком. Заниматься театром - значит пытаться понять себя как существо, созданное в результате некоего акта творения».
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Алексей БагдасаровТонино ГуэрраАлексей КазанцевМихаил РощинРюити Сакамото
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анонс

Исследование патологии индивидуального сознания в МДТ

Исследование патологии индивидуального сознания в МДТ

Малый Драматический Театр представил премьеру - спектакль "Повелитель мух" по роману Уильяма Голдинга в постановке Льва Додина. Это спектакль о том, как группа подростков оказалась на необитаемом острове и очень быстро из благовоспитанных юных джентльменов превратилась в стаю озверевших школьников; это притча с отчетливо выраженным метафизическим смыслом: озверение есть «высвобождение» заключенного в душах «зверя».
А дальше - тишина...

А дальше - тишина...

В 1969 году состоялась премьера спектакля "Дальше- тишина", где Фаина Раневская и Ростислав Плятт играли супружескую пару. Два старика: Люси Купер - Раневская и Барклей Купер - Плятт.
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