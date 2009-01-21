Премьера в «Практике» - «Парикмахерша»

анонс

19 октября 2006 "Унижением и болью вырвали мое признание..." Постановление об аресте Всеволода Мейерхольда подписал лично нарком Берия. В числе обвинений, предъявленных ему на первом же допросе, помимо "преступной связи" с писателями Борисом Пастернаком, Ильей Эренбургом и Юрием Олешей, значилась "работа на японскую, на литовскую разведку".

26 сентября 2006 И.В.Сталин - «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма 5 октября 1926 года в Московском Художественном театре состоялась премьера пьесы М. Булгакова "Дни Турбиных". Художественным руководителем постановки был К. Станиславский, режиссером — И.