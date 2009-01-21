Питер – Москва – Питер

анонс

25 февраля 2007 Последняя роль Зинаиды Райх Лидер театрального авангарда, борец с академизмом, Мейерхольд в 1934 году обращается к забытой, диковинной в ту пору мелодраме "Дама с камелиями" (премьера 19 марта 1934 года на сцене ГосТИМа).

20 декабря 2006 Первая советская революционная пьеса В начале 20-х годов Константин Тренев был известен как мастер лирического пейзажа, сатирических зарисовок, как искусный создатель выразительных портретов крестьянства. В 1925 году писатель приступил к воплощению своего давнишнего замысла - пьесы о гражданской войне "Любовь Яровая", ставшей его лучшим творением, отбражающем социально-историческую трактовку рожденных революцией нравственных конфликтов.

2 декабря 1986 Жизнь советской номенклатурной элиты на сцене театра им. Ермоловой В конце 80-х годов начиналась «перестройка» - время гласности, демократических выборов, отмены цензуры и борьбы с «номенклатурными привилегиями».