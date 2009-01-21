Подростки - драматурги «Театра климатического действия»

анонс

31 августа 2006

"Я с удовольствием стал учиться актерскому мастерству..."

В Трудовой книжке Петра Петровича Глебова, заполненной зав.отделом кадров есть запись: "Общий стаж работы по найму до поступления в Театр им. К.С.Станиславского 2 года. Подтверждено документами.