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ЦДР. Январские премьеры

21 января
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21 января 2011
В январе Центр драматургии и режиссуры представил четыре премьерных спектакля: «Сны Евгении», «Ночь Феникса», «Дураки» и «Класс Бенто Бончева».
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21 января - «Сны Евгении» по пьесе Алексея Казанцева в постановке Владимира Агеева. Сценография и костюмы – Марина Филатова. Пластика - Елена Каралашвили.
В ролях: Анна Сенина, Ольга Лапшина, Алексей Багдасаров, Артем Смола, Григорий Данцигер, Юлия Волкова, Александр Усов.
«Сны Евгении» - это фантасмагория, это социальная драма, это драма экзистенциальная и, в научном смысле, психологическая.
Алексей Казанцев написал «Сны Евгении» в 1988 году. Практически сразу пьесу поставили в театре им. Станиславского. Затем она обошла всю страну.
Спектакль - чередование снов и сцен из реальной жизни героини. Вся семья обеспокоена ее снами, подозревая в Евгении сумасшедшую. Да и сама она утратила уверенность в понимании, где сон, а где явь.
Владимира Агеева всегда интересовали сложные задачи. Зрителям Центра драматургии и режиссуры было предложено его решение этой сложнейшей пьесы. Это - первая постановкой пьесы Алексея Казанцева на сцене ЦДР.
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24 января Виктория Звягина показала спектакль «Ночь Феникса», поставленный по мотивам рассказов Татьяны Толстой и Юрия Буйды, а так же подслушанных на улице разговоров.
Сценография - Анна Карцева.
Действующие лица и исполнители:
Шура - Анастасия Марчук
Соломин - Евгений Антропов
Симеонов - Сергей Демидов
Василий Михайлович - Андрей Курносов
Старуха «Три кошки» - Ольга Озоллапиня
Драматургической основой спектакля послужили рассказы Татьяны Толстой и Юрия Буйды. Но на самом деле он создавался из актерских наблюдений, диалогов, подслушанных в метро и электричках, на остановках и в очередях. Все эти наблюдения объединяет одна тема, редко возникающая в искусстве, еще реже в театре - старики в городе.
Молодые актеры играют «старую» жизнь. Не потому, что знают о ней больше, чем сами старики. Просто в результате наблюдений возникла крамольная мысль - старости не существует. Все эти ворчащие, шамкающие, бледные, осипшие и оглохшие старики - на самом деле существуют в своем измерении, точка отсчета которого – их яркая, ясная, молодость. И их заботы не в том, чтобы получить от врача очередную порцию пилюль - нет, а в том, чтобы, в сотый раз переживая историю своего предательства или расставания, попробовать все исправить, сказать когда-то несказанные слова, успеть сделать то, что они так и не сделали. Старость - всего лишь маска.
«По легенде у каждого есть одна единственная ночь, «Ночь Феникса», когда мертвое может сделаться живым, когда все возрождается и получает вторую жизнь. Все это старье - старые вещи, старые судьбы, старые люди - в спектакле получают эту возможность - прожить заново. Вещи, примеряемые молодыми людьми, рассказывают о своих прежних хозяевах и еще раз проживают свои замысловатые истории», - говорит о спектакле режиссер Виктория Звягина.
Виктория Звягина, выпускница режиссерского факультета РАТИ/ГИТИС (мастерская Л.Е.Хейфеца) знакома зрителям Центра драматургии и режиссуры по спектаклям «Пуля» и «Внеклассное чтение» («Милая Шура»). Новелла «Милая Шура» стала частью спектакля «Ночь Феникса».
«Постановка Виктории Звягиной «Милая Шура» апеллирует непосредственно к человеческим рефлексиям, пинцетом доставая из памяти боль несделанного и непознанного, того, что нельзя вернуть и исправить. Литературный первоисточник Звягина превращает в целостную субстанцию, в которой всё - и актёры, и режиссура, и сценография - подчинено одной цели - добраться до чувствительных рецепторов зрителя», - написала Васса Петрова про работу молодого режиссера.
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27 января в 19 часов прошел спектакль «Дураки» Стаса Булова.
В ролях - Жанна Воробьева, Роман Хардиков, Андрей Ерофеев, Алексей Суренский и другие.
Спектакль «Дураки» - театральный дебют режиссера Стаса Булова, материалом для которого стал роман Саши Соколова «Школа для дураков», одна из жемчужин русской словесности. Все, что происходит, переплетается в воображении главного героя – мальчика, который учится в школе для дураков – правда и вымысел, реальность и игра воображения.
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29 и 30 января ЦДР представил премьеру «Класса Бенто Бончева» по пьесе Максима Курочкина в постановке Михаила Угарова.
Пьеса идей или детектив о любви. Действие происходит в далеком будущем, где отношения людей приобрели бесполый характер. Студент Бенто Бончев мечтает о невозможном. Он верит в древние мифы и надеется встретить любовь. Но однажды надежда покидает его…
В ролях - Игорь Стам, Александра Ребенок, Анна Котова, Михаил Угаров, Константин Гацалов, Арина Маракулина и другие.

ЦДР
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персоны
Евгений АнтроповАлексей БагдасаровЮлия Волкова (II)Жанна ВоробьёваКонстантин ГацаловГригорий ДанцигерСергей ДемидовАлексей КазанцевАнна КотоваАндрей КурносовМаксим КурочкинОльга ЛапшинаАрина МаракулинаОльга ОзоллапиняАлександра РебенокАртём СмолаИгорь СтамАлексей СуренскийМихаил УгаровАлександр УсовРоман ХардиковЛеонид Хейфец
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Освящение и открытие Иркутского театра

"30 августа в 1 час дня состоялось освящение и открытие Иркутского театра. … Александр Александрович Корнилов ( прим. -русский историк, писатель, профессор Петербургского политехнического института) познакомил присутствующих с историей театра, которая в кратких чертах такова: 2 октября 1890 года сгорел деревянный театр, построенный в 1873 году генерал-губернатором Синельниковым на средства Базанова, Немчинова и Сибирякова.
Гамлет с гитарой. Премьера в Театре на Таганке.

Гамлет с гитарой. Премьера в Театре на Таганке.

Я Гамлет, я насилье презирал, Я наплевал на датскую корону,- Но в их глазах - за трон я глотку рвал И убивал соперника по трону. В Московском театре на Таганке прошла премьера спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Любимова и с Владимиром Высоцким в главной роли.
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