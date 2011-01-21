ЦДР. Январские премьеры

анонс

27 августа 2006 Освящение и открытие Иркутского театра "30 августа в 1 час дня состоялось освящение и открытие Иркутского театра. … Александр Александрович Корнилов ( прим. -русский историк, писатель, профессор Петербургского политехнического института) познакомил присутствующих с историей театра, которая в кратких чертах такова: 2 октября 1890 года сгорел деревянный театр, построенный в 1873 году генерал-губернатором Синельниковым на средства Базанова, Немчинова и Сибирякова.

22 октября 2006 Пишите так: "Передать господину Тевлу, молочного еврей". 27 ноября в Москве в ГОСЕТе прошла премьера спектакля "Тевье-молочник", поставленная С. Михоэлсом в оформлении И. Рабиновича. Инсценировку по одноименному произведению Шолом-Алейхема написал И.

28 мая 2010 Завершился фестиваль «Новая драма» В 2007 году Фестиваль проходил как драматургический конкурс. Гран-при получил Иван Вырыпаев.