ЦДР. Январские премьеры

В январе Центр драматургии и режиссуры
представил четыре премьерных спектакля: «Сны Евгении»
, «Ночь Феникса»
, «Дураки»
и «Класс Бенто Бончева»
.
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21 января
- «Сны Евгении»
по пьесе Алексея Казанцева
в постановке Владимира Агеева
. Сценография и костюмы – Марина Филатова
. Пластика - Елена Каралашвили
.
В ролях: Анна Сенина
, Ольга Лапшина
, Алексей Багдасаров
, Артем Смола
, Григорий Данцигер
, Юлия Волкова
, Александр Усов
.
«Сны Евгении»
- это фантасмагория, это социальная драма, это драма экзистенциальная и, в научном смысле, психологическая.
Алексей Казанцев
написал «Сны Евгении»
в 1988 году. Практически сразу пьесу поставили в театре им. Станиславского
. Затем она обошла всю страну.
Спектакль - чередование снов и сцен из реальной жизни героини. Вся семья обеспокоена ее снами, подозревая в Евгении сумасшедшую. Да и сама она утратила уверенность в понимании, где сон, а где явь.
Владимира Агеева
всегда интересовали сложные задачи. Зрителям Центра драматургии и режиссуры
было предложено его решение этой сложнейшей пьесы. Это - первая постановкой пьесы Алексея Казанцева
на сцене ЦДР
.
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24 января Виктория Звягина
показала спектакль «Ночь Феникса»
, поставленный по мотивам рассказов Татьяны Толстой
и Юрия Буйды
, а так же подслушанных на улице разговоров.
Сценография - Анна Карцева
.
Действующие лица и исполнители:
Шура - Анастасия Марчук
Соломин - Евгений Антропов
Симеонов - Сергей Демидов
Василий Михайлович - Андрей Курносов
Старуха «Три кошки» - Ольга Озоллапиня
Драматургической основой спектакля послужили рассказы Татьяны Толстой
и Юрия Буйды
. Но на самом деле он создавался из актерских наблюдений, диалогов, подслушанных в метро и электричках, на остановках и в очередях. Все эти наблюдения объединяет одна тема, редко возникающая в искусстве, еще реже в театре - старики в городе.
Молодые актеры играют «старую» жизнь. Не потому, что знают о ней больше, чем сами старики. Просто в результате наблюдений возникла крамольная мысль - старости не существует. Все эти ворчащие, шамкающие, бледные, осипшие и оглохшие старики - на самом деле существуют в своем измерении, точка отсчета которого – их яркая, ясная, молодость. И их заботы не в том, чтобы получить от врача очередную порцию пилюль - нет, а в том, чтобы, в сотый раз переживая историю своего предательства или расставания, попробовать все исправить, сказать когда-то несказанные слова, успеть сделать то, что они так и не сделали. Старость - всего лишь маска.
«По легенде у каждого есть одна единственная ночь, «Ночь Феникса», когда мертвое может сделаться живым, когда все возрождается и получает вторую жизнь. Все это старье - старые вещи, старые судьбы, старые люди - в спектакле получают эту возможность - прожить заново. Вещи, примеряемые молодыми людьми, рассказывают о своих прежних хозяевах и еще раз проживают свои замысловатые истории», -
говорит о спектакле режиссер Виктория Звягина
.
Виктория Звягина
, выпускница режиссерского факультета РАТИ/ГИТИС
(мастерская Л.Е.Хейфеца
) знакома зрителям Центра драматургии и режиссуры
по спектаклям «Пуля»
и «Внеклассное чтение»
(«Милая Шура»
). Новелла «Милая Шура»
стала частью спектакля «Ночь Феникса»
.
«Постановка Виктории Звягиной «Милая Шура» апеллирует непосредственно к человеческим рефлексиям, пинцетом доставая из памяти боль несделанного и непознанного, того, что нельзя вернуть и исправить. Литературный первоисточник Звягина превращает в целостную субстанцию, в которой всё - и актёры, и режиссура, и сценография - подчинено одной цели - добраться до чувствительных рецепторов зрителя», -
написала Васса Петрова
про работу молодого режиссера.
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27 января
в 19 часов прошел спектакль «Дураки» Стаса Булова
.
В ролях - Жанна Воробьева
, Роман Хардиков
, Андрей Ерофеев
, Алексей Суренский
и другие.
Спектакль «Дураки»
- театральный дебют режиссера Стаса Булова
, материалом для которого стал роман Саши Соколова «Школа для дураков»
, одна из жемчужин русской словесности. Все, что происходит, переплетается в воображении главного героя – мальчика, который учится в школе для дураков – правда и вымысел, реальность и игра воображения.
***
29
и 30 января ЦДР
представил премьеру «Класса Бенто Бончева»
по пьесе Максима Курочкина
в постановке Михаила Угарова
.
Пьеса идей или детектив о любви. Действие происходит в далеком будущем, где отношения людей приобрели бесполый характер. Студент Бенто Бончев мечтает о невозможном. Он верит в древние мифы и надеется встретить любовь. Но однажды надежда покидает его…
В ролях - Игорь Стам
, Александра Ребенок
, Анна Котова
, Михаил Угаров
, Константин Гацалов
, Арина Маракулина
и другие.
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