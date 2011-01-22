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«Остановка на Беговой» с Ольгой Субботиной и Ксенией Драгунской!

22 января
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Театральная хроника >>
22 января 2011
22 января 2011 года в восемь вечера Ольга Субботина и Ксения Драгунская в рамках проекта «Остановка на Беговой» обсудили совместную работу драматурга и режиссера над современной пьесой. Ведущий беседы - Григорий Заславский.
Так же Ксения Драгунская прочитала несколько новых рассказов.
Именно в «Центре драматургии и режиссуры» состоялась судьбоносная встреча режиссера Ольги Субботиной и драматурга Ксении Драгунской.
Результат - спектакль «Ощущение Бороды», который был показан на театральных фестивалях «Балтийский дом» в Петербурге, «Форум Новой Драмы» в Вильнюсе, «Москва на сцене» в Париже (декабрь 2002, включен в Программу Международного Чеховского Фестиваля в Москве (2003).
Продолжился творческий союз в 2003 году спектаклем «Яблочный вор» в Театре сатиры. Далее, в 2005 году — «ПроЯвлениЯ любви» (продюсерский центр «Квартет И»). Затем «АН-ДЕР-СЕН» Международного Чеховского Театрального Фестиваля (со-продукция Дания-Россия)
«Остановка на Беговой» с Ольгой Субботиной и Ксенией Драгунской!Ольга Субботина - режиссер, член Художественного совета Центра драматургии и режиссуры. Окончила ГИТИС (мастерская н.а. России Леонида Хейфеца). С 1998 года принимает участие в проектах Международной Конфедерации Театральных Союзов — «Гамлет» (постановка Петера Штайна, режиссёр-ассистент, режиссёр проката, а также перенос спектакля в пространство цирка), «Борис Годунов» (постановка Деклана Донелланна, режиссёр-ассистент). Ее спектакль «Шоппинг & Fucking» отмечен премией газеты Московский Комсомолец за «Лучший спектакль сезона 1999-2000». Режиссер фильмов «Откройте, Дед Мороз!», «Про любоff».
«Остановка на Беговой» с Ольгой Субботиной и Ксенией Драгунской!Ксения Драгунская – драматург, сценарист, прозаик, автор приблизительно тридцати пьес, широко идущих в театрах Москвы, России, ближнего и дальнего зарубежья. Родилась и выросла в Москве. Окончила ВГИК. Летом 1994 года на фестивале «Любимовка» удачно дебютировала пьесой «Яблочный Вор». Пьесы Драгунской можно увидеть в академических театрах и в андеграундных подвальчиках, в любительских студиях и на студенческих показах, в добротных облдрамтеатрах и на таких прогрессивных подмостках, как ЦДР.
Арт-директора программы «Остановка на Беговой» - Григорий Заславский, журналист, театральный критик, автор книг, статей, передач и Георг Жено, режиссер, основатель и художественный руководитель Театра им. Йозефа Бойса, куратор документального театра в Театре.doc.

ЦДР
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