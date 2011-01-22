«Остановка на Беговой» с Ольгой Субботиной и Ксенией Драгунской!

22 января 2011 года в восемь вечера Ольга Субботина
и Ксения Драгунская в рамках проекта «Остановка на Беговой»
обсудили совместную работу драматурга и режиссера над современной пьесой. Ведущий беседы - Григорий Заславский
.
Так же Ксения Драгунская
прочитала несколько новых рассказов.
Именно в «Центре драматургии и режиссуры»
состоялась судьбоносная встреча режиссера Ольги Субботиной
и драматурга Ксении Драгунской
.
Результат - спектакль «Ощущение Бороды»
, который был показан на театральных фестивалях «Балтийский дом» в Петербурге, «Форум Новой Драмы» в Вильнюсе, «Москва на сцене» в Париже (декабрь 2002, включен в Программу Международного Чеховского Фестиваля в Москве (2003).
Продолжился творческий союз в 2003 году спектаклем «Яблочный вор»
в Театре сатиры
. Далее, в 2005 году — «ПроЯвлениЯ любви»
(продюсерский центр «Квартет И»
). Затем «АН-ДЕР-СЕН»
Международного Чеховского Театрального Фестиваля (со-продукция Дания-Россия)
Ольга Субботина
- режиссер, член Художественного совета Центра драматургии и режиссуры
. Окончила ГИТИС
(мастерская н.а. России Леонида Хейфеца
). С 1998 года принимает участие в проектах Международной Конфедерации Театральных Союзов — «Гамлет»
(постановка Петера Штайна
, режиссёр-ассистент, режиссёр проката, а также перенос спектакля в пространство цирка), «Борис Годунов»
(постановка Деклана Донелланна
, режиссёр-ассистент). Ее спектакль «Шоппинг & Fucking»
отмечен премией газеты Московский Комсомолец за «Лучший спектакль сезона 1999-2000». Режиссер фильмов «Откройте, Дед Мороз!»
, «Про любоff»
.
Ксения Драгунская
– драматург, сценарист, прозаик, автор приблизительно тридцати пьес, широко идущих в театрах Москвы, России, ближнего и дальнего зарубежья. Родилась и выросла в Москве. Окончила ВГИК
. Летом 1994 года на фестивале «Любимовка» удачно дебютировала пьесой «Яблочный Вор»
. Пьесы Драгунской
можно увидеть в академических театрах и в андеграундных подвальчиках, в любительских студиях и на студенческих показах, в добротных облдрамтеатрах и на таких прогрессивных подмостках, как ЦДР
.
Арт-директора программы «Остановка на Беговой»
- Григорий Заславский
, журналист, театральный критик, автор книг, статей, передач и Георг Жено
, режиссер, основатель и художественный руководитель Театра им. Йозефа Бойса
, куратор документального театра в Театре.doc
.
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