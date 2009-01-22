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Финалисты премии «Гвоздь сезона»

22 января
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Театральная хроника >>
22 января 2009
Объявлены пять финалистов Московской ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей РФ — «Гвоздь сезона». Ими стали спектакли: «Бесприданница» (Мастерская Петра Фоменко), «Конек - Горбунок» (МХТ им. А. П. Чехова), «Берег утопии» (Российский академический Молодежный театр), «Женитьба» (Ленком), «OFFИС» (Театр им. А. С. Пушкина). Главный победитель и обладатель «Большого хрустального гвоздя» будет оглашен на седьмой церемонии награждения лауреатов премии, которая состоится 2 февраля в Театральном центре «На Страстном».
В праздничном вечере ожидается участие Александра Калягина, Петра Фоменко, Марка Захарова, Романа Козака, Аллы Сигаловой, Алексея Бородина, Евгения Писарева, Инны Чуриковой, Александра Збруева, Виктора Ракова, Александры Захаровой, Виктора Цимбала, Полины Агуреевой, Ирины Пеговой и других известных российских театральных деятелей.
Кроме того, во время церемонии будут вручены две специальные премии: для театральных критиков и журналистов.
Премии «Гвоздь сезона» удостаиваются наиболее яркие московские театральные постановки прошедшего сезона. Конкурсный отбор спектаклей проходит в два этапа. Во время первого, ведущие столичные критики и театроведы, входящие в Экспертный совет, в течение года оценивают состоявшиеся премьеры московских театров. По итогам сезона составляется так называемый «короткий список», который передается на рассмотрение Жюри, состоящего из секретарей СТД РФ и возглавляемого Александром Калягиным. Оно и определяет лауреата премии.
В прошлые годы главных наград премии были удостоены такие спектакли, как: «Правда хорошо, а счастье лучше» в постановке Сергея Женовача (Малый театр), «Диалоги кармелиток», режиссер Дмитрий Бертман, театр «Геликон-опера», «Три сестры», режиссерская постановка Петра Фоменко, «Захудалый род», работа режиссера Сергея Женовача в Студии театрального искусства и спектакль «Мастерской Петра Фоменко» - «Самое важное» режиссера Евгения Каменьковича.
Сама церемония награждения, по устоявшейся традиции, пройдет в неформальной обстановке театрального капустника, составленного из пародий на самые громкие премьеры прошедшего театрального московского сезона.
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Полина АгурееваДмитрий БертманАлексей БородинСергей ЖеновачМарк ЗахаровАлександра ЗахароваАлександр ЗбруевАлександр КалягинРоман КозакИрина ПеговаЕвгений Писарев (II)Виктор РаковАлла СигаловаПётр ФоменкоИнна Чурикова
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