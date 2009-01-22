Финалисты премии «Гвоздь сезона»

анонс

24 марта 1910 г. — первое представление «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского в Московском Художественном театре.

15 октября 1941

Эвакуация Камерного театра

Театр в октябре 1941 года был эвакуирован в Сибирь, в Балхаш, а затем, в апреле 1942 года - в Барнаул.