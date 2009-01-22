Финалисты премии «Гвоздь сезона»

Объявлены пять финалистов Московской ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей РФ — «Гвоздь сезона»
. Ими стали спектакли: «Бесприданница»
(Мастерская Петра Фоменко
), «Конек - Горбунок»
(МХТ им. А. П. Чехова
), «Берег утопии»
(Российский академический Молодежный театр
), «Женитьба»
(Ленком
), «OFFИС»
(Театр им. А. С. Пушкина
). Главный победитель и обладатель «Большого хрустального гвоздя» будет оглашен на седьмой церемонии награждения лауреатов премии, которая состоится 2 февраля в Театральном центре «На Страстном»
.
В праздничном вечере ожидается участие Александра Калягина
, Петра Фоменко
, Марка Захарова
, Романа Козака
, Аллы Сигаловой
, Алексея Бородина
, Евгения Писарева
, Инны Чуриковой
, Александра Збруева
, Виктора Ракова
, Александры Захаровой
, Виктора Цимбала
, Полины Агуреевой
, Ирины Пеговой
и других известных российских театральных деятелей.
Кроме того, во время церемонии будут вручены две специальные премии: для театральных критиков и журналистов.
Премии «Гвоздь сезона»
удостаиваются наиболее яркие московские театральные постановки прошедшего сезона. Конкурсный отбор спектаклей проходит в два этапа. Во время первого, ведущие столичные критики и театроведы, входящие в Экспертный совет, в течение года оценивают состоявшиеся премьеры московских театров. По итогам сезона составляется так называемый «короткий список», который передается на рассмотрение Жюри, состоящего из секретарей СТД РФ и возглавляемого Александром Калягиным
. Оно и определяет лауреата премии.
В прошлые годы главных наград премии были удостоены такие спектакли, как: «Правда хорошо, а счастье лучше»
в постановке Сергея Женовача
(Малый театр
), «Диалоги кармелиток»
, режиссер Дмитрий Бертман
, театр «Геликон-опера»
, «Три сестры»
, режиссерская постановка Петра Фоменко
, «Захудалый род»
, работа режиссера Сергея Женовача
в Студии театрального искусства
и спектакль «Мастерской Петра Фоменко»
- «Самое важное»
режиссера Евгения Каменьковича
.
Сама церемония награждения, по устоявшейся традиции, пройдет в неформальной обстановке театрального капустника, составленного из пародий на самые громкие премьеры прошедшего театрального московского сезона.
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