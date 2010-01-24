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«Будильник» представляет: «Побег из космоса»

24 января
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24 января 2010
«Будильник» представляет: «Побег из космоса»
24 января в театральном доме «Старый Арбат» (Филипповский пер., д. 11) состоялся показ спектакля театра «Будильник» «Побег из космоса» в постановке Юрия Алесина. В ролях заняты актеры Ольга Петрова, Марианна Дырзу, Артем Малахов, Александр Караваев.
Где-то далеко в космосе есть лаборатория, в которой исследуются два подопытных объекта: курица и мышь. Однажды курица снесла золотое яйцо...
Древний миф о конце света, который может наступить, если разобьется золотое яйцо, переведен на язык фантастики. Как, благодаря этому, преобразился сюжет всем известной народной сказки, удивляет и радует.

«Будильник»
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Юрий АлесинМарианна ДырзуАлександр КараваевАртемий МалаховОльга Петрова (V)
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Московский театр «Будильник»

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«Будильник» представляет: «Побег из космоса» фотографии
«Будильник» представляет: «Побег из космоса» фотографии
«Будильник» представляет: «Побег из космоса» фотографии
«Будильник» представляет: «Побег из космоса» фотографии
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