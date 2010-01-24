«Будильник» представляет: «Побег из космоса»

24 января в театральном доме «Старый Арбат» (Филипповский пер., д. 11) состоялся показ спектакля театра «Будильник»«Побег из космоса» в постановке Юрия Алесина. В ролях заняты актеры Ольга Петрова, Марианна Дырзу, Артем Малахов, Александр Караваев. Где-то далеко в космосе есть лаборатория, в которой исследуются два подопытных объекта: курица и мышь. Однажды курица снесла золотое яйцо...
Древний миф о конце света, который может наступить, если разобьется золотое яйцо, переведен на язык фантастики. Как, благодаря этому, преобразился сюжет всем известной народной сказки, удивляет и радует.
23 сентября 1992 г. на общем собрании произошло выделение из Театра на Таганке театра "Содружество актеров Таганки". За разделение театра тайным голосованием высказалось подавляющее большинство трудового коллектива театра.
2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории.
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