«Будильник» представляет: «Побег из космоса»

анонс

14 мая 1948 В Театре им. Моссовета премьера спектакля «Без вины виноватые» 14 мая 1948 года в Театре им. Моссовета премьера спектакля «Без вины виноватые» в постановке Юрия Завадского и М.Чистякова.

17 декабря 2006 Театральный мятеж 23 сентября 1992 г. на общем собрании произошло выделение из Театра на Таганке театра "Содружество актеров Таганки". За разделение театра тайным голосованием высказалось подавляющее большинство трудового коллектива театра.

16 сентября 2007 Восток - дело тонкое... 2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории.