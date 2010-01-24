Авторская версия «Ромео и Джульетты» Владимира Панкова

анонс

10 октября 2007 «Сезон Станиславского» в Москве С 12 ноября по 4 декабря в Москве прошел второй театральный фестиваль «Сезон Станиславского». В рамках фестиваля, организованного Международным Фондом К.С. Станиславского, были показаны московские постановки: «Трамвай «Желание» (реж.

25 февраля 2007 Александринский театр после Февральской революции Февральская революция 1917 года не явилась неожиданностью для русской интеллигенции. Многие деятели культуры восторженно приняли происходящие в стране перемены и готовы были воодушевленно творить во всех сферах культуры, будь то живопись, музыка, поэзия, театр.

24 октября 2006 Трагедия "Норд-Оста" На представлении 23 октября 2002 года зрители и коллектив мюзикла "Норд-Ост" стали заложниками террористов. Совершенно очевидно, что это была заранее спланированная мощная военная операция.