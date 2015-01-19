Премьера спектакля «Горе от ума» в постановке Евгения Симонова

анонс

19 января 2015 Премьера в Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского - «Женщина из Берлина» В Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского 3 июня 2011 года прошла премьера спектакля «Женщина из Берлина».

23 сентября 2006 Открытие сезона 2006-2007 года в Театре им. Вахтангова Театр им. Вахтангова порадовал зрителей в начале сезона 2006-2007 года премьерой: 23 сентября зрители впервые увидели "Королеву красоты" по пьесе М. Мак-Донаха (реж. Михаил Бычков), в которой заняты Юлия Рутберг, Алла Казанская, Александр Рыщенков и Егор Равинский.

20 февраля 2013 «Гвозди» бы делать из этих «детей»! 1 марта в Театральном центре «На Страстном» состоялась церемония награждения московской театральной премией «Гвоздь сезона».